Cort prorroga el servicio de socorrismo de playas por ser "esencial"

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una prórroga extraordinaria del servicio de salvamento, vigilancia, socorrismo, seguridad y atención personalizada que se presta en las cinco playas de la ciudad a la empresa Emergencias Set Mil S. L, por un importe de 600.000 euros.

La prórroga extraordinaria se produce tras la declaración de este servicio como "esencial" para el municipio de Palma, debido a las graves consecuencias que acarrearía no poder prestarlo ya que "es de primera necesidad y constituye un servicio público ineludible".

El acuerdo se produce después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales paralizase el pasado día 4 de marzo la licitación de este servicio después del recurso presentado por Cruz Roja Española y Espais Nets Mallorca.

Esta paralización de la licitación impediría que el servicio no estuviera activo el día uno de mayo, fecha en la que da comienzo la temporada alta, aunque este año, debido a la declaración alerta por la pandemia del coronavirus no se sabe a ciencia cierta cuándo se podrán abrir las playas al público para el baño. Sea cual sea la fecha en la que lo anterior sea posible, sin el servicio de salvamento y socorrismo adjudicado no se podrían utilizar, lo que tal como ponen de manifiesto los informes emitidos por los técnicos de Medio Ambiente de Cort y de la Fundació Turisme Palma 365 "los perjuicios serían de un elevado impacto, tanto social como económico. Además el Ayuntamiento se expondría a tener que afrontar sanciones económicas que van desde los 6.00o euros hasta los 150.000 en el caso de no disponer de estos servicios cuando las playas se abran al público. Además, desde Cort se justifica la necesidad de este contrato porque el Ayuntamiento no dispone de suficientes recursos materiales ni humanos para cubrir las necesidades de este contrato.