Cort pide a Sánchez que se pueda utilizar el superávit para necesidades sociales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado esta mañana un requerimiento que se remitirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en el que se solicita la supresión de los límites presupuestarios existentes desde la pasada crisis financiera, con el fin de poner hacer frente y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía ante la crisis sanitaria del Covic-19.

De esta forma, se ha solicitado la eliminación de la denominada regla de gasto, en vigor desde 2012, que impide a los ayuntamientos poder endeudarse por encima de un determinado porcentaje con el fin de no limitar el gasto social y las inversiones necesarias para la activación económica que los ayuntamientos deberán asumir en este ejercicio como consecuencia de la pandemia provocada por el Coronavirus. En cualquier caso, si esta norma no se deroga para los ejercicios de 2020 y 2021, piden que este gasto sea considerado "no computable".

Asimismo, han solicitado la ampliación del plazo para la ejecución de los proyectos medioambientalmente y socialmente sostenibles aprobados el año pasado a cuenta del superávit municipal de 20 millones de 2018 y que se deben ejecutar antes de que finalice el actual ejercicio, de tal forma que se pueda gastar la parte no ejecutada en 2019 y 2020 el año que viene.

Igualmente, Cort reclama que no sea necesario que el Ayuntamiento prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria cuando se cierre el actual ejercicio, con el fin de poner destinar el superávit de la liquidación del año pasado, aún pendiente a finalidades sociales.