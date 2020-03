Prorrogado durante seis meses el contrato de apertura de los polideportivos municipales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha decidido prorrogar seis meses más el contrato del servicio de apertura, recepción, control y cierre de las instalaciones deportivas municipales adjudicado hace dos años a la empresa Eulen.

La decisión se basa en la necesidad de convocar un nuevo concurso debido a que el contrato actual no contempla la cantidad económica necesaria para hacer frente a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional aprobadas por el Gobierno central en enero de 2019 y febrero de 2020.

Por ello, y con el fin de que estas instalaciones no se queden sin este servicio, cuya concesión finaliza el próximo 8 de abril, se ha decidido prorrogar estos seis meses el contrato de mutuo acuerdo con la empresa por un importe de 290.228 euros. De esta forma no se harán efectivos las dos prórrogas de un año contempladas en el contrato, puesto que los precios de licitación no se ajusta a los salarios vigentes en estos momentos.

Se espera que el nuevo concurso, que va a incorporar los incrementos salariales, esté adjudicado a la nueva empresa concesionaria, como máximo el día 30 de septiembre del presente año, que es cuando finaliza la prórroga de seis meses.