La Policía Local toma las cocheras de la EMT de Palma

La Policía Local ha "tomado" las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) esta mañana con el fin de que el Comite de Salud Laboral y los delegados sindicales no entren en las instalciones para asesorar y verificar que los conductores salgan a trabajar cumpliendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias y de protección de la salud de los conductores tras la declaración de alerta sanitaria por coronavirus.

Los representantes sindicales han culpado de esta situación al director de la empresa, Mateu Marcús, y han denunciado que obligan a los conductores a salir a trabajar con buses sin mamparas de protección, ni gel desinfectante, ni guantes, ni toallitas, aunque "muchos de ellos por miedo a represalias que puede tomar la empresa, se ven forzados a salir a trabajar en estas condiciones, creándoles un estado de ansiedad que puede ocasionar accidentes.

Fuentes sindicales han informado, no obstante que la gran mayoría de buses salen con mampara, puesto que a los que se les asigna un vehículo sin mampara "se plantan y no salen porque no se han desinfectado".

La empresa había anunciado que hoy se realizarán todos los servicios previstos, aunque el pasaje deberá entrar por la segunda puerta y no se va a admitir el pago el billete en metálico.