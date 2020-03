PP y Cs exigen que se suprima la obligación de retirar el mobiliario de las terrazas

Los grupos municipales del PP y Ciudadanos han exigido al equipo de gobierno que se derogue la obligación de retirar el mobiliario urbano de las terrazas por las noches, con el fin de evitar, en palabras de la portavoz del grupo municipal conservador Mercedes Celeste, "el sufrimiento y el impacto económico" que ha ocasionado el fin de la moratoria de 18 meses para la retirada de las carpas en 124 terrazas de las más de 1.200 existentes.

Cabe señalar que la obligación de la retirada de las mesas, sillas y otros elementos de mobiliario urbano de las terrazas por las noches es una exigencia de la ordenanza de ocupación de la vía pública aprobada en 2012 por el gobierno municipal presidido por el excalcalde conservador Mateo Isern.

Celeste ha solicitado al alcalde, Joé Hila, "que deje de perseguir a quien trabaja y a quien genera empleo" y ha denunciado el "sobreesfuerzo" que ocasiona a los trabajadores la obligatoriedad de retirar cada noche los elementos de las terrazas y que "no solo no reporta ningún beneficio a los ciudadanos, puesto que a nadie le molesta una terraza por la noche porque no existe masificaciñon, sino que además puede generar al vecindario un problema de ruidos innecesarios".

La portavoz conservadora ha recordado asimismo que "desde el minuto uno" en que comenzó la anterior legislatura el Pacte en Cort, "desde el PP hemos denunciado la persecución implaclable del gobierno de izquierdas a los comerciantes y restauradores de la ciudad".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha manifestado que la retirada del mobiliario de las terrazas "va a provocar molestias a los vecinos por la noche y por las mañanas y un peligro para la salud de los trabajadores que deberán cargar con el pseo de todo el mobiliario".

Asimismo, ha anunciado que Ciudados "participará activamente en la consulta convocada por los restauradores", además de mostrar "todo nuestro apoyo a esta iniciativa, porque las terrazas dan vida a la ciudad y son una fuente de ingresos, sin la cual, muchos negocios se ven abocados a realizar despidos o a cerrar incluso su negocio".

Desde Ciudadanos han anunciado que presentarán una proposición para que sea debatida en el próximo pleno municipal con el fin de que las terrazas situadas en zonas especiales "pasen a ser consideradas de primera categoria hasta el fin de año y, en consecuencia, se rebaje su precio de 49 a 28 euros el metro cuadrado". Esta rebaja, para el grupo naranja "supondría una bonificación importante y paliaría los efectos negativos de la ordenanza y de mantener el coste exageraro que supone mantener una terraza en muchos lugares de la ciudad".