Los propietarios de las galerias de la Plaza Major no darán su consentimiento a la ampliación del aparcamiento

Los propietarios de 30 de los 100 locales de las galerías comerciales de la plaza Major, han advertido que no van a dar su consentimiento a que el Ayuntamiento convierta el espacio central, cuya concesión ha recuperado tras cincuenta años, en aparcamiento para vehículos.

El presidente de la comunidad de propietarios de los treinta locales que son de titularidad privada, Bernat Feliu, ha manifestado que Cort debe contar con ellos a la hora de adoptar cualquier decisión sobre el futuro de estas galerías comerciales en el caso de que la solución propuesta afecte a cualquiera de los elementos comunes de estas instalaciones por lo que, en el caso de que finalmente se opte por convertir la mayor parte de la superficie en estacionamiento, se opondrán rotundamente.

Feliu calificó de "absurda" esta idea del Ayuntamiento, opinión que, recordó, comparten las asociacines empresariales del pequeño comercio y más de cincuenta entidades vecinales y ciudadanas incluyendo Arca. Entre otras razones, Feliu ha explicado esta mañana que esta propuesta supondría una "pérdida del valor patrimonial" de los treinta locales de propiedad particular existentes en la primera planta.

El presidente de la comunidad de propietarios, no obstante, ha manifestado, que no se van a oponer en absoluto a que parte de las instalaciones sean utilizadas para otros usos ciudadanos, tal como se contempla en varias propuestas que está estudiando Cort, aunque ha lamentado que el Ayuntamiento, y en concreto el teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, "ignora a los propietarios". De hecho, ha manifestado que pese a las retiteradas solicitudes realizadas para mantener una reunión con el teniente de alcalde desde el pasado mes de septiembre, "aún no hay día y hora".

Feliu ha puesto de manifiesto también el "absurdo jurídico" que ha supuesto no autorizar la prórroga extraordinaria al supermercado Syp, que daba vida y servicio tanto a las galerías y a todo el centro de la ciudad, cuan de lso 10 locales que ocupaba este establecimiento siete son de propiedad privada, cuyos propietrarios estaban dispuestos a continuar alquilándolos para este uso y tres de propiedad municipal. Al respecto ha afirmado que Cort ha actuado en este caso en contra de inforemes de los servicios municipales y de una actuación reciente, cuando la semana pasada aprobó una prórroga extraordinaria al bar-restaurante del edificio municipal Flassaders, pese a que también ha finalizado su concesión.

Por su parte, el administrador de la comunidad de propietarios ha manifestado que desde el pasasdo mes de septiembre, cuando el Ayuntamiento recuperó el 70% de los locales de las galerías comerciales, se han producido constantes problemas en cuanto al mantenimiento, pese a que el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la vivilancia, la limpieza, el suministro de agua y de energía.

En concreto, ha relatado que ha habido constantes cortes en el suministro de agua, las escaleras de acceso "un día funcionan y el otro dejan de funcionar". Además se da la situación de "duplicidad" en la prestación del servicio de seguridad, pueto que si bien la SMAP se ha hecho cargo de este cometido, la comunidad continúa manteniendo a dos vigilantes jurados, pese a que no cobran.

También ha denunciado "signos de degradación progresiva de estas instalaciones", y el hecho de que "ya se han instalado 'ocupas' en uno de los locales de propiedad municipal".

En relación a los 300.000 euros de cuotas pendientes de los miembros de la comunidad de propietarios que el Ayuntamiento se ha negado a abonar, el presidente Bernat Feliu, insiste en que tienen derecho a reclamarles tres años de las cuotas impagadas por los antiguos adjudicatariois de los locales que han sido recuperados por Cort y que no estaban al corriente de pago. No obstante, esta cuestión aún no se ha judicializado, puesto que se espera poder alcanzar un acuerdo global satisfactorio para ambas partes.