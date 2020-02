Emaya cobrará 10 euros por metro cuadrado para limpiar pintadas vandálicas a particulares

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) ofrecerá a partir del próximo mes de abril un nuevo servicio. A partir de esta fecha procederá a la limpieza de las pintadas vandálicas de las fachadas y bienes de particulares a cambio de una contraprestación económica que, durante los doce primeros meses de funcionamiento, será de diez euros por metro cuadrado de superficie limpiada hasta un máximo de 7 metros cuadrados.

Con posterioridad, una vez finalizado este período de un año en el que se espera que buena parte de las pintadas vandálicas que afean las fachadas de los edificios de propiedad privada hayan desaparecido, se prevé continuar prestando el servicio, aunque a un coste más elevado. En concreto, la tarifa será de 80 euros por metro cuadrado cuando se trate de limpiar pintadas "llenas" y 5o euros por metro cuadrado en el caso de que se trate de grafitis "sin rellenar". Estos últimos precios se han calculado en función del coste del servicio.

El concejal de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Ramón Perpinyà, ha manifestado que la empresa continuará limpiando las pintadas vandálicas que se produzcan en los edificios municipales y el mobiliario urbano como hasta ahora. Recordó que desde que el pasado mes de agosto, junto con el departamento de Infraestructuras, pusieron en marcha un plan de choque para eliminar del espacio público las pintadas vandálicas y se ha actuado en 2.599 casos.

De esta forma, se ha procedido a eliminarlas en zonas como el paseo del Born, la plaza Major, Gomila, la plaza Josep Estades, Rosa Bueno, Anselm Turmeda, ses Veles, Son Busquets, en el Casal de Barri de s'Arxiduc y el parque de Son Fuster, entre otros emplazamientos. Con el fin de seguir avanzando en la eliminación de estos elementos que afean la ciudad y dada la complejidad de estas actuaciones, puesto que sin el permiso de los propietarios no se puede limpiar una pintada de un edificio particular, Perpinyà anunció la creación de una oficina técnica para la eliminación de grafitis, que será la encargada de determinar a quién corresponde realizar la limpieza.

Así, si se trata de una pintada que afecta a un bien de una gran empresa como Endesa, el Ayuntamiento le instará a que proceda a su limpieza. Si el grafiti está en un edificio municipal que cuenta con un contrato de mantenimiento, se instará a la empresa contratista a que lo elimine. Si el edificio es propiedad del Consell o de cualquier otra administración, se les recordará que tienen la obligación de eliminarlo.



Solicitud expresa

Cuando las pintadas afecten a un edificio particular, Emaya solo actuará si sus propietarios se lo solicitan expresamente, autorizan a la empresa a realizar estos trabajos y abonan la tasa correspondiente.

Perpinyà insistió en que el Ayuntamiento o Emaya no pueden actuar sobre una fachada particular sin la expresa autorización de los propietarios a no ser que se trate de una pintada ofensiva, xenófoba o que atente contra la dignidad de las personas. Se prevé que la empresa esté en condiciones de ofrecer este servicio a partir del uno de abril. Primero se deberá proceder por parte del consejo de administración a la aprobación de estas nuevas tarifas, lo que se pretende hacer de forma paralela a la actualización prevista de la tasa de recogida de basuras.

El concejal explicó que se atenderá a las peticiones de los particulares, procediendo a la limpieza de un máximo de siete metros cuadrados de fachada en función del orden de llegada de las solicitudes durante un período de doce meses. Cuando se cumpla el año, se continuará prestando el servicio, aunque con el precio sin subvencionar por parte del Ayuntamiento.