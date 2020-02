La Fira del Ram abre sus puertas en Palma con mucho público y novedades

Como una de las atracciones de la feria, el simulador 6D, el Ram ha empezado a rodar y lo ha hecho en seis dimensiones. Los asistentes no solo activan al máximo la vista, en 3D, sino también el oído y el tacto, con una gran cantidad de impactos luminosos –sobre todo de noche–, sonoros y hasta con sensaciones acuáticas, aéreas y muy movidas para aquellos que quieren emociones fuertes.

Las atracciones que encabezan el ránking de los más atrevidos son Gigant Max, Centrox y Crazy Bob, entre otras ya consolidadas, y este año se estrenan dos, Stratosphere y Skylab, que muchos han probado el primer día de apertura de la feria en Son Fusteret.

La primera es como The Limit, aunque no tan elevada, es decir, unos 30 metros frente a 54 para quienes no quieran llegar muy alto dando un paseo tranquilo en una atracción que se inspira en las infantiles conocidas como baby cadenas.

Los niños y adolescentes podrán disfrutar hoy de la feria durante toda la jornada, porque no es día lectivo en los centros educativos, por lo que abrirá sus puertas a las 11 horas, al igual que los sábados y domingos.

La oferta se compone de unas 170 atracciones y casetas, donde no faltan clásicos como el Látigo, la Rana, los coches de choque, la Uve, el Vikingo, el acuático Rápido y otras muchas que esperan a los mallorquines de lunes a jueves de 16,30 a 23,30 y los fines de semana desde por la mañana hasta la una de la madrugada.

Los puestos de azar para conseguir recompensas también tienen mucho gancho, así como las casetas de comida o dulces, siempre atractivas para los más pequeños. Un año más, los feriantes ofrecen tiques 2x1 entre semana para animar la afluencia de visitantes esos días.

Junto al recinto de Son Fusteret hay un aparcamiento exterior y, con transporte público, se puede llegar en metro o con la línea 10 de autobús de la EMT.