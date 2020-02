Cierre de los comercios de Palma contra Cort

Unos 1.200 comercios han cerrado este jueves en protesta por las peatonalizaciones que impulsa el Ayuntamiento de Palma, según los datos facilitados por los convocantes de esta movilización, las patronales Afedeco y Pimeco. Además de los establecimientos que han bajado la persiana, otros muchos han colgado el cartel de Se Traspasa, aunque han permancido abiertos.

Un numeroso grupo de comerciantes se ha concentrado esta mañana en la plaza del Mercat con carteles de 'Se Traspasa', repartidos por las patronales Pimeco y Afedeco, para protestar por los proyectos de peatonalización impulsados por Cort [vea aquí las imágenes]. Desde allí se han dirigido al Ayuntamiento, donde se celebra un pleno. y donde han intervenido los presidentes de las dos patronales del pequeño comercio.

A las once de la mañana, en la plaza del Mercat y en las calles Unió, Orfila, Costa d'en Brossa y otras de la misma zona han cerrado numerosos establecimientos, en cuyas fachadas los comerciantes colgaban el cartel de 'Se Traspasa' para unirse a la comitiva que iba hacia el Ayuntamiento.

Una vez allí, los manifestantes han entorpecido la circulación de vehículos por la plaza de Cort, cruzando continuamente por el paso de peatones al grito de "Volem Palma viva". Portavoces de Pimeco y Afedeco han denunciado "la política de acoso y derribo" del Ayuntamiento contra el pequeño comercio.

Carolina Domingo, vicepresidenta de Pimeco, ha reclamado al Ayuntamiento un plan de movilidad y ha criticado que en Unió no se ha peatonalizado, sino cortado el tráfico, acción que ha conllevado hasta un 50% de pérdidas de beneficios para los comerciantes, según ha remarcado. "Antes de hacer una ejecución, que hagan un proyecto, un proyecto que nos puedan enseñar y que particpemos en las mesas, y que tanto comerciantes como vecinos podamos decir lo que es bueno o no", ha reivindicado.

Sobre la experiencia de otras calles peatonalizadas, como Oms o Sant Miquel, Domingo ha reconocido que "han sido un éxito al cabo de los años". Muchos comercios tradicionales pequeños no pudieron soportar la transición desde el corte de la calle hasta la peatonalización, porque no olvidemos que esta gente está vendiendo que es una peatonalización y es una calle cortada". También ha señalado que en la calle Oms "ahora ya no hay tanto pequeño comercio tradicional y sí restauración y bares y a los vecinos tampoco les gusta tanto...".

Fran Sobrino, vicepresidente de Afedeco, ha dicho que el de hoy era "un día muy triste para el pequeño comercio". El objetivo de esta protesta "es parar ya la política de acoso y derribo que estamos sufriendo los pequeños comercios", ha añadido. "la peatonalización puede ser muy positiva para la ciudad, pero si no viene acompañada de un plan de dinamización y ordenamiento que haga que tenga éxito, nos encontramos que, como cualquier persona puede ver, una ciudad totalmente vacía".

Tras una hora de cierre, los comerciantes han regresado a sus negocios y han levantado la barrera.



La respuesta de Cort

Por parte del Ayuntamiento, el regidor de Movilidad, Francesc Dalmau, ha rebatido las acusaciones de los comerciantes recordando que las peatonalizaciones, como es el anunciado eje cívico de Nuredduna, están contempladas en un plan de 2014, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta en Palma. "No nos sacamos ningún proyecto del cajón, al contrario, sobre la planificación vamos ejecutando propuestas", ha afirmado.

Dalmau también ha reiterado que el equipo de gobierno tiene la "mano tendida" a los comerciantes y que las "peatonalizaciones al final han gustado siempre a los vecinos y especialmente han supuesto una revitalización del tejido comercial".

Por su parte, el regidor de Promoción Económica, Rodrigo Romero, ha rechazado que la amenaza del pequeño comercio sean las peatonalizaciones de calles y ha mencionado como verdaderos problemas "la venta on line, las grandes superficies y las franquicias".

Romero también ha recordado que recientemente se ha aporbado una línea de ayudas al pequeño comercio, dotada con 100.000 euros, y que existen mesas de trabajo para buscar soluciones a los problemas del sector.