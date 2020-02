Cort negocia con el Consell la cesión de dos solares para viviendas en Cala Major

El Ayuntamiento de Palma está negociando con el Consell de Mallorca la cesión de dos solares junto a la autopista de Ponent para edificar viviendas sociales y así eliminar infraviviendas de Cala Major y Sant Agustí. Esta es una de las propuestas para mejorar la zona, resultante del primer diagnóstico social, arquitectónico y urbanístico que se ha realizado en seis de 17 antiguos hoteles reconvertidos en apartamentos que hay en el barrio y que forma parte del proyecto Habitatge Digne.

"Es la primera vez que se ha hecho este estudio y ha hecho aflorar una situación de una mala reconversión de edificios de uso turístico en viviendas y muchas de ellas no tienen las condiciones de habitabilidad mínimas", explicó ayer Josep Maria Rigo, director general de Vivienda.

En Cala Major, se han detectado "bolsas de infraviviendas" que no pueden legalizarse de ninguna manera y la única solución es eliminarlas y realojar a sus habitantes en viviendas sociales, señaló ayer Rigo. Para rehabilitar la zona, al igual que se hizo en es Jonquet, sa Calatrava o Puig de Sant Pere, el Ayuntamiento necesita suelo de uso residencial, como son los dos solares de propiedad del Consell sobre los que se negocia.

Edificios diagnosticados



Desde 2018, los técnicos de distintas especialidades del Ayuntamiento han radiografiado la realidad de los edificios Panam I, Panam II, Pullman I, Pullman II-III y Pullman IV, 572 viviendas, de las que solo 20 cuentan con cédula de habitabilidad, ya que la gran mayoría no llegan a tener 26 metros cuadrados, muy por debajo de la superficie mínima que se exige legalmente para obtenerla. En esas infraviviendas detectadas, hay 30 que no tienen electricidad, otras están 'habilitadas' por debajo del nivel del suelo, con un acceso que no cumple la normativa, y también las hay que no disponen de ventilación natural. Lorena Yáñez, arquitecta técnica del patronato de la Vivienda de Palma, estima que más del 50% de los apartamentos inspeccionados presentan alguna irregularidad.

Ante esta situación, desde el área de Modelo de Ciudad, de la que depende el Patronato, se está negociando con el Consell y con la Oficina de Planeamiento Urbanístico las posibles vías de legalización de estos apartamentos, al igual que se ha hablado con la dirección general de Industria para tramitar de manera extraordinaria la instalación de contadores de electricidad individuales.

Faltan equipamientos



El diagnóstico también ha servido para evidenciar la falta de equipamientos públicos de un barrio creado para ser turístico y que ahora es residencial, con una caótica ordenación urbanística, falta de espacios verdes, de aparcamientos, de centro escolar público y de local social. "Hay mucho por hacer, pero hay posibilidades, hay espacios libres que hemos detectado", explicó Yáñez. Algunos de esos espacios son públicos, como un solar que se utiliza como aparcamiento cerca de Marivent, y otros privados, como el minigolf del edificio Impala II, abandonado.

Para ampliar las zonas verdes, Modelo de Ciudad también negocia con la Fundació Miró, que ayer les cedió su salón de actos para la presentación de este diagnóstico a las entidades del barrio, para que los vecinos puedan hacer uso del jardín que hay en estas instalaciones y que según se afirmó ayer, es un espacio municipal.

Ya se han hecho algunas mejoras dentro del distrito. El pasado verano se abrió un acceso directo a Joan de Saridakis para los vecinos de las calles Puig de Alaró y Puig de Randa. También se han movido contenedores de lugares donde se acumulaba mucha suciedad, mencionó Lorena Yáñez.

El diagnóstico que se presentó ayer forma parte del proyecto Habitatge Digne Plan Litoral de Ponent, con un presupuesto total de casi 700.000 euros, financiados por la Unión Europea. Tras la diagnosis, que continuará hasta 2021, el Ayuntamiento prevé elaborar el proyecto de rehabilitación de la zona, para el que se buscará nueva financiación, como puede ser la procedente del Plan Estatal de Vivienda.