Hila anuncia más persecución del incivismo

"Los malos usos del espacio público van a estar cada vez más perseguidos", comentó ayer el alcalde de la ciudad, José Hila. Sobre si en Bellver se permiten fiestas o usos no adecuados, Hila añadió: "Vista gorda no hacemos, otra cosa es que tengamos policías suficientes para llegar a todo. Después de diez años sin contratar a policías, no son suficientes, por eso ahora los reforzamos". "Allí donde detectemos incivismo, a medida que tengamos más policía, más vamos a luchar contra él", añadió. redacción