Comerciantes: "Si Cort peatonaliza Nuredduna, matará Pere Garau"

Todos a una. Comerciantes y placeros, también vecinos, han advertido a Cort que si peatonaliza la calle Nuredduna, en el Eje que la une desde Avenidas a Son Gotleu, "va a suponer la muerte del mercado de Pere Garau".

Acusan al gobierno de José Hila de "hacer las cosas al tuntún", "sin consultar", ha expresado hoy Josep Bonnín, representante de los placeros del mercado. "El barrio necesita aparcamientos y ahora el Ayuntamiento nos quiere quitar 500 plazas. Nos parece bien si quiere remodelar la calle pero no peatonalizarla. Si quien viene al mercado, y vienen de toda Mallorca, no puede hacerlo en coche, va a suponer la muerte de Pere Garau, ¡y ya tenemos muchos mercados muertos en Palma, y recientes!", ha indicado Bonnín.

Los cálculos del sector comercial en esta zona hablan de más de 250 familias que viven de la plaza de abastos, con 350 negocios alrededor de la misma, lo que supone 2.000 puestos de trabajo que "podrían perderse", según estima Bonnín.

Antonio Gayà, presidente de Afedeco, acusó al gobierno municipal de "cerrar calles", y ha puesto como ejemplo la remodelación de Velázquez, "un problema de diez años". ¿Y quién ha pagado la fiesta? Los comerciantes". "Hoy es un callejón y no pasa nadie. No se puede improvisar. Antes hay que pensar. Y dialogar", ha añadido.

Es lo que espera un sector "muy enfadado" y "preocupado" que tiene prevista una reunión con Angélica Pastor, regidora de Infraestructuras, el próximo 21 de febrero.

"Pido que nos consulten antes de adoptar según qué medidas. En Nuredduna estaba contemplado un aparcamiento subterráneo. En Jaume III están peocupados. En la plaza del Mercat han empezado a verse letreros de Se vende, a raíz de cerrar la calle en fiestas. Si seguimos así, el pequeño comercio va a cerrar. Montaremos lo que tengamos que montar", ha anunciado Bernat Fuster, de Pimeco.

Por el momento, con amenazas veladas, no hay convocada movilizaciones más allá de proseguir con la recogida de firmas que eviten peatonalizar Nuredunna. Hasta la fecha, han recogido "poco más de 5.000".