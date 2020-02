Cort "estudiará fórmulas" para evitar "al máximo" el impacto urbanístico y paisajístico de Son Puigdorfila Nou

El Ayuntamiento de Palma va a esdudiar las distintas posibilidades existentes con el fin de evitar al máximo el impacto urbanístico y paisajístico que supondría el desarrollo de una urbanización con capacidad para la construcciónde 700 viviendas en Son Puigdorfina Nou o Sud.

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, se ha pronunciado hoy con la máxima cautela sobre esta cuestión, que ha sido retomada por los promotores de este urbanizable y han presentado un nuevo estudio de impacto ambiental para que se está tramitando por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente dependiente del Govern balear.

Truyol no se ha querido pronunciar sobre la petición de la plataforma de entidades ciudadanas Ponent Ponent, que han pedido al Ayuntamiento que proceda a la desclasificación urbanística de estos terrenos para que pasen de suelo urbanizable no programado a rústico. Según Truyol la tramitación en estos momento se encuentra en una fase "muy preliminar" y es consecuencia de una sentencia de 2003 que da la razón a los promotores y falla contra el Consell de Mallorca obligando a incluir nuevamente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma de 2008, que es el que está en vigor en la actualidad, estos terrenos como urbanizables.

Según Truyol, la sentencia de 2003 vincula al Ayuntamiento ya que los promotores están tramitando en estos momentos el Programa de Actuación Urbanística (PAU), un trámite previo a la "programación" de estos terrenos como urbanizables, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento judicial.

No obstante, según el proyecto presentado en esta fase sobre el que se ha realizado el estudio de impacto ambiental el Ayuntamiento ha detectado que sería necesario modificar el Plan General por cuestiones de accesos y conexiones con el entorno. Por ello, insistió en que están evaluando el desarrollo de este espacio para que, mientras se hace efectiva la sentencia judicial de 2003, "buscar un encaje en el desarrollo urbanístico lo más integrado posible con el entorno y con la menor afectación al medio ambiente".

Esta interpretación según la cual el Ayuntamiento no tiene más remedio que tramitar el PAU porque así lo indica la sentencia de 2003 es "un argumento completamente falaz" en opinión del portavoz de la plataforma Ponent Potent, Joan Prats, ya que, en su opinión, "lo único que dice este fallo es que el Consell de Mallorca no podría proteger Son Puigdorfina Nou (o Sud), porque le correspondía hacerlo al Ayuntamiento". Según la platafrorma "ahora el Ayuntamiento tiene las manos libres para poder desclasificar estos terrenos porque las necesidades de la ciudad hoy no son las mismas que hace 22 años"

En opinión de la plataforma "quien no ha urbanizado en 22 años y se ha dedicado a especular no puede aprovecharse ahora de la situación". Asimismo, consideran que, en el caso de que Cort decidiera la desclasificación de estos terrenos, "no cabría indemnizar a la propiedad porque no ha habido ningún aprovechamiento patrimonial (como podría ser la construcción de viales, dotación de servicio y otros) y los terrenos continúan vírgenes e intactos como hace 100 años".