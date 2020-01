La Policía desaloja del pleno a una anciana que será desahuciada en febrero

El alcalde, José Hila, ha ordenado a la Policía Local a que saque del salón de plenos del Ayuntamiento a una anciana que ha sido llevada por Stop Desahucios con la pretensión de que expusiera su caso ante los concejales. Se trata de Maricarmen Cortés, con orden de dedsahucio el próximo mes de febrero.

Hila le ha quitado la palabra después de que hayan intervenido el menor Óscar quien ha rebatido punto por punto la intervención municipal para solventar la situación de su familia que ha sido desahuciada y Ne​rea, que ha perdido su casa sin alternativa habitacional y con una resolución en contra de la ONU.

El alcalde ha recordado que el reglamento de participación ciudadana establece que solo pueden intervenir en el pleno las personas que previamente lo han solicitado en cada punto. Stop Desahucios, a través la Unidad Cívica per la República, había solicitado intervenir en once puntos del orden del día a través de su portavoz Alma Vives. En lugar de participar esta persona lo hicieron, además del menor Oscar, distintas personas exponiendo sus casos particulares. Hila ha manifestado en varias ocasiones que desde el equipo de gobierno no pueden intervenir porque no puedes desvelar públicamente detalles de casos particulares.