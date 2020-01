Fallece Asun del Minim's

Asun Ortiz, a la que todos conocían como Asun de Minim's, se ha ido en silencio. El pasado lunes falleció y ayer fue despedida en la iglesia de San Agustí, el barrio en el que vivía, por familiares y amigos en la más estricta intimidad.

Asun, una de las agitadoras de la noche de Palma, persona carismática como pocas, llegó a Palma en los años 80, cuando la ciudad recién estrenada democracia vivió la etapa más divertida y canalla. Asun, nacida en Bilbao, y tras varios años en Barcelona (donde montó un restaurante, El Clandestino, y después trabajó en el Jona's, que alcanzó una estrella Michelin), se trasladó a Mallorca de la mano de Lourdes Sampol, Biel Mesquida y Pep Maür. "En la vida hay que cambiar y saber estar", dijo en una entrevista a este diario, nueve años atrás.

Ella fue quien apostó por el Jonquet desde un edificio que miraba de frente al mar, como miraba Asun a la vida, y abrió el Minim's, un guiño al Maxim's de París. Asun no sobrepasaba metro y medio de estatura, pero en su pequeñez contuvo toda la grandeza que puso en cada comida que hizo y en cada copa.

Tras el restaurante, cedió los pucheros y abrió en Gomila el Minim's, el bar de copas que recuperó para la zona el esplendor de otros años. Por allí se vieron a los de Peor Impossible, con Rossy de Palma y Fernando Estrella, dándole la vuelta al calcetín, y a las Diabéticas Aceleradas. La noche con ella fue luminosa, delirante. Palma tuvo también su pequeña movida.

De verbo ágil, callejero, Asun se alió a la causa del "PSC; el Partido del Sentido Común" y desde él, se retrató: "Soy feminista, ¡toda la vida con el taladro!, y seguimos intentando subir las escaleras. Los hombres no evolucionan, se miran hacia dentro. No entiendo cómo no salen más hombres a la calle a manifestarse contra el maltrato. Es una imagen lamentable. Me preocupa que las mujeres maltratadas no denuncien más", dijo.

Los últimos años fueron una agonía. Una enfermedad larga y dolorosa la dejaron muy callada. Hoy descansa y quienes la conocimos, quienes la quisimos, la recordaremos siempre. DEP