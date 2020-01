Los comerciantes aseguran que no es "buena idea" aislar el Olivar

Los comerciantes exigen al Ayuntamiento de Palma que consensúe con ellos la peatonalización de la plaza España y aseguran que aislar el Mercado del Olivar "no es una buena solución". Las tiendas de los alrededores de la plaza del Mercat también sostienen que el cierre al tráfico en esta zona les ha afectado y exigen mejoras para evitar tener que bajar la persiana.

El regidor de Movilidad, Francesc Dalmau, se ha reunido este pasado lunes con comerciantes de Palma, en un encuentro convocado por Pimeco y en el que se ha recriminado al Ayuntamiento el cierre al tráfico de zonas como la plaza del Mercat.

Toni Fuster, presidente de Pimeco, ha expuesto que por la plaza del Mercat "no hay nadie" en hora punta, después de que se haya cortado el tráfico en la calle Unió a principios de diciembre. "Esto está haciendo muchísimo daño a los comerciantes de la zona que no saben si podrán aguantar abiertos hasta que se hagan las obras de embellecimiento y mejora", ha comentado.

Los comerciantes que han asistido a la reunión han recriminado que la decisión de peatonalizar la plaza del Mercat se hubiera tomado de manera "unilateral" y "sin consensuar". Por ello, pidieron que se tome en cuenta su opinión a la hora de cerrar al tráfico la plaza España, hecho que Dalmau ya ha confirmado como su prioridad antes de realizar cambios circulatorios.

"Si en los mercados tenemos que vivir de los vecinos residentes en la zona podemos cerrar. El mercado no vive solo de la gente que vive cerca; vive de la gente que viene de fuera para comprar allí. Aislarnos no es una buena solución. Necesitamos que los vehículos puedan llegar a los mercados. Si la situación de la plaza del Mercat no se arregla y se aísla el Olivar, cerraremos todos", han manifestado representantes de la Federación de Mercados Municipales.