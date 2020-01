Santa Pagesa se moviliza contra la ampliación de un salón de juegos y apuestas

La asociación de vecinos de Santa Pagesa se está movilizando contra la ampliación de un salón de juegos y apuestas en la plaza del mismo nombre. Los afectados que residen en la finca donde se ubica este negocio han colgado pancartas de rechazo y recogerán firmas con la ayuda de la entidad vecinal para tratar de impedir que el establecimiento aumente su capacidad, ya que ha alquilado el local colindante y se encuentra en obras. Además, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Joan Forteza, se reúne hoy con la concejala de Modelo de Ciudad de Cort, Neus Truyol, y le pedirá "que complete la moratoria aprobada la semana pasada por el Govern para evitar sorpresas y que las ampliaciones sean un coladero".

La conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos explicó ayer que la moratoria, que está en vigor desde el sábado, se aplica "dependiendo del tipo de ampliación y de la autorización que requiera". Esto significa que solo afectaría a casos de reformas sustanciales, de ahí que Forteza ponga el problema sobre la mesa de Cort. La Federación pretende "garantizar la convivencia vecinal y la salud de los jóvenes, ya que se introducen más fácilmente en el juego debido a la proliferación de locales y, relacionado con ello, el alcohol y la droga". Esta clase de negocios están abiertos 24 horas, por lo que el presidente vecinal también propondrá a Truyol la "limitación horaria hasta las doce de la noche".

La propiedad del negocio de Santa Pagesa, que ayer no quiso hacer declaraciones, todavía no ha solicitado la ampliación de la licencia y tiene una de 1983 para salón recreativo y otra de 2002 para la actividad secundaria de bar, según informaron desde el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento. También cuenta con una comunicación previa de obra menor en el local lindante (donde antes había una oficina bancaria), que no está ligada a la actividad del establecimiento ya en funcionamiento.

El temor de los residentes es que aproveche algún resquicio o incumpla la normativa para abrir más metros cuadrados de salón de juegos, lo que incrementaría los problemas que ya padecen de ruido y peleas de clientes durante la madrugada. Además, cuando se iniciaron las obras, no tenían ningún tipo de permiso, por lo que la comunidad de propietarios interpuso una denuncia en Cort. También critican que "durante dos fines de semana hicieron obras y mucho ruido hasta altas horas de la madrugada".