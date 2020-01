Las Beneïdes de Sant Antoni llenan de animales la calle Sant Miquel

Antoni Gomila, párroco de la iglesia de Sant Miquel, no dudó en bendecir a Calcetines, un can de trapo que la niña Julia ha querido que reciba el agua bendecida al igual que cientos de animales en las tradicionales Beneïdes de Sant Antoni. José Hila ha querido inmortalizar al peluche, en un alto de las cavilaciones de si se suspende la Revetla o no ante la amenaza de una borrasca asegurada.

Pintaba una mañana de bendiciones en petit comité ya que la comitiva que ha salido desde la Seu hacia Cort, Colom, plaza Major y Sant Miquel era flaca. La celebración en viernes y con puente ha parecido restar participación hasta que el párroco se ha situado frente a Sant Antoniet y ha empezado el desfile, primero con los caballos de la Policía Montada, los perros de la Guardia Civil y un suma y sigue de mascotas. Como es habitual, los canes los más numerosos.

De nuevo, las rapaces, águilas harris, lechuzas, un cernícalo y la cacatúa Carolina son los animales más vistosos de unas Beneïdes que han sido aprovechadas por dos activistas veganas en defensa de los derechos de los animales.