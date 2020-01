Can Serra se cae a trozos

Vallas ante el muro de Can Serra que se cae a trozos.

Vallas ante el muro de Can Serra que se cae a trozos. Pere Joan Oliver

Can Serra se va desmoronando cada día un poco más. La fachada del histórico edificio, propiedad del Ayuntamiento de Palma y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se está degradando de manera evidente con los cascotes caídos en el suelo.

Unas vallas del Ayuntamiento acotan parte de la fachada de la casa gótica en la calle de la Gerreria, justo donde un trozo del muro se ha caído y permanece en el suelo.

La rehabilitación de Can Serra debe abordarse este año, según confirmó a este diario la coordinadora de Cultura de Palma, Francisca Niell, el pasado mes de septiembre.

Can Serra es propiedad de Cort desde 2005. En 2010 se encargó el proyecto de rehabilitación con la intención de dar uso al conjunto de edificios junto a la plaza Quadrado (la casa gótica y los inmuebles anexos). El presupuesto ascendía a siete millones de euros. Diez años después, la propuesta no se ha llegado a materializar y Can Serra permanece cerrado a cal y canto.