Un pasajero se despista con la nueva EMT: "Me he equivocado, ¡que pare!"

La nueva EMT pilló despistados a numerosos pasajeros, pese a los 80.000 folletos que la Empresa Municipal de Transportes está repartiendo por la ciudad y la veintena de informadores distribuidos en las paradas de autobús con más cambios. Las principales quejas de los afectados hacen referencia a los trasbordos que hay que hacer en algunas líneas, las modificaciones de paradas y la falta de actualización de muchas

Subido en uno de los modernos autobuses de la recién estrenada línea 39, Julio Martín hablaba ayer maravillas de esta nueva ruta, ya que "pasa muy cerca de casa y va al hospital de Son Espases". Sin embargo, el primer día del gran cambio en los recorridos de la EMT, Julio tenía que desplazarse al de Son Llàtzer. "Esta línea va a Son... No, pero ¿esta dónde va, a Son Espases? No, si yo voy a... ¡Ay, Dios mío, me he equivocado, que pare, que pare!" Cogió el autobús junto a la plaza de Pere Garau y se tuvo que bajar en la calle Metge Josep Darder. Tan contento que estaba con la nueva línea y ayer fue uno de los miles de pasajeros desorientados en las paradas y buses de la EMT. "Es el primer día y no podemos saberlo todo", tal como argumentó.

El conductor, Gregorio Casas, corroboró que "la gente está un poco despistada. Nosotros vamos muy concentrados", añadió en nombre de sus compañeros, para quienes "las líneas también son nuevas". Los chóferes se sabían bien los recorridos, a diferencia de numerosos usuarios, por lo que les acribillaban a preguntas a pie de parada sobre rutas, frecuencias y trasbordos. "La desinformación es la tónica dominante, aunque la jornada está siendo más tranquila de lo que pensábamos", concluyó el profesional consultado, que además de la línea 39 cubre la 29, la 1, la 6 y la 20.

Las quejas más escuchadas se referían a los trasbordos que hay que hacer a partir de ahora para cubrir los trayectos largos, sobre todo en las líneas 5 y 20, tal como explicó el concejal de Movilidad, Francesc Dalmau. En la 3 ocurre lo mismo, ya que se ha creado una línea 4 que divide la anterior en dos. Es donde iba subida Joana Querol, que esa misma mañana también había utilizado la 20 y solo tenía críticas debido a que "ahora sale de Portopí y, si vives en Sant Agustí, tienes que hacer el cambio y es mucho lío". También denunció la tardanza en la salida del autobús número 4 que cogió, ya que "nada de 7 minutos ni 12 ni 15. Se ha retrasado mucho. Ha sido un primer día con numerosas dificultades".

Los cambios de ubicación de algunas paradas y la presencia de información de antiguas líneas (con fotocopias adheridas de las nuevas) en las marquesinas de la EMT fueron otras de las quejas. Dalmau explicó que el primer día se actualizaron 130 paradas y en los próximos se colocará el resto de información. Muchos usuarios utilizan la app Mobipalma para conocer las rutas y horarios, pero ayer se detectaron incidencias, por lo que desde la concejalía de Movilidad aconsejan que, "para tener la información actualizada al 100%, hay que borrar los datos en caché de la aplicación".

Quienes prefieran el papel, la veintena de informadores que hasta la próxima semana estarán desplegados por las principales paradas van repartiendo folletos de las nuevas líneas y ayudan a los desorientados. Àngels Cortada es una de estas empleadas y, sobre el primer día, resumió: "Hay gente que se ha enterado e informado bien porque le convenía para ir a trabajar y gente que va un poco despistada"; y recordó que existe una nueva web (pujaalbus.org) y que los folletos también pueden cogerse en la sede de la EMT, los Casals de Barri, las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y las asociaciones de vecinos.

Otras incidencias detectadas hacen referencia a los traslados de algunas paradas, como la situada en Aragó a la altura de Peugeot, debido a que los autobuses se han quedado sin un carril propio para recoger pasajeros, por lo que al detenerse, bloquean el tráfico, tal como criticó un taxista. Además, la nueva parada ubicada frente al cine Augusta provocará aglomeración de gente en la entrada, ya que se juntarán los espectadores que aguardan en la cola con los pasajeros que esperan el bus, tal como criticó la empresa situada en las Avenidas, la vía principal para numerosos autobuses.