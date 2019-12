Óscar Kacper: "Hemos resistido a las presiones y roto pactos de silencio"

Óscar Kacper Szczesniak, el menor con discapacitad afectado por un desahucio familiar, ha tomado la palabra en el pleno del Ayuntamiento de Palma para criticar la actuación de Cort, especialmente la del portavoz podemita Alberto Jarabo por defender la actuación de la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, en lugar de ponerse del lado de las personas con dificultades.

Según ha explicado, su familia arrastra una situación complicada desde su infancia. En 2018, solicitaron ayuda a Cort, que les ofreció "un máximo de cuatro meses en un centro de acogida y después, si no encontrábamos una alternativa, me tutelarían ". En este sentido, Óscar se ha mostrado orgulloso por no haber cedido. "Hemos resistido a las presiones, hemos roto pactos de silencio y, gracias al apoyo de los compañeros, seguimos juntos".

El joven ha admitido que el conseller Marc Pons les brindó "de palabra" la posibilidad de alojamiento en un piso en Petra, un pueblo que "no está adaptado" y por eso "ningún discapacitado ha ocupado esta vivienda". En cualquier caso, ha asegurado que esta "no era un solución" porque suponía un elevado gasto en taxis para asistir a sus visitas médicas en Son Espases, que se suceden una o dos veces por semana.

Óscar ha querido aprovechar la ocasión para agradecer todo el apoyo social recibido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha reiterado que las puertas de los Servicios Sociales "siguen abiertas" para la familia de Óscar, y ha negado que se les haya amenazado con separarlos o que no se les haya ofrecido recursos municipales.

En declaraciones a los medios de comunicación, el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, se ha expresado así y ha pedido que este caso, en el que Cort ha hecho "un esfuerzo importante", se trate con "responsabilidad y objetividad" al ser, tal como ha expresado, un "tema sensible".

Desde Cort, han indicado que el desahucio de la familia se ha parado en "cuatro ocasiones" y que a través de la Oficina Anti-desahucios, los Servicios Sociales y el Patronato de la Vivienda, se ha estado junto a la familia "en todo momento".

Además, han detallado que se les ofreció estar juntos en el Servicio de Acogida Municipal (SAM), que es un espacio adaptado a personas con diversidad funcional. En esta última ocasión y, dado que el desahucio era inminente, el Ayuntamiento puso a disposición de la familia el Servicio de Acogida Familiar, adaptado a personas con diversidad funcional, donde podía estar toda la familia agrupada.

Cort ha explicado que este servicio atiende a más de 150 personas al mes. Las familias están a un centro donde los técnicos hacen un acompañamiento para que alcancen una situación normalizada (planes de ahorro, planes de búsqueda de trabajo, etc). La familia ha rechazado este recurso, indican desde el Ayuntamiento.

Por otra parte, se les ha ofrecido, vía el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), pisos en cuatro localidades (Petra, Manacor, Santa Margalida y Sa Pobla), que también han rechazado.

Asimismo, los Servicios Sociales del Ayuntamiento han dado ayudas por valor de 4.000 euros a esta familia, por lo tanto, ha indicado Noguera, "no es cierto que desde el Ayuntamiento no se ha intervenido en este caso".