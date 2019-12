Anna Moilanen: "Gestionamos miseria en servicios sociales"

"Estamos gestionando miseria, porque si una familia con mil euros no es susceptible de recibir ayudas complementarias para subsistir, ¿de qué estamos hablando?". Así de contundente se manifiesta la defensora de la ciudadanía, Anna Moilanen, tras el reciente desahucio de la familia de Óscar Kacper y de conocer que las viudas de Balears cobran la segunda pensión más baja del país, o del retraso en el reparto de becas de comedor que han dejado excluidas a miles de familias, mientras varios altos cargos de Podemos en el Govern mantienen su plus de 22.000 euros anuales.

"Ya se sabe que una familia con una persona discapacitada a su cargo tiene un 40% más de gasto", menciona Moilanen antes de denunciar que en el centro de educación especial de Son Ferriol, "hay chicos que no se quedan en el comedor porque no pueden hacerlo hasta que no cobran la beca. Es criminal. Gestionamos miserias para luego estar discutiendo un aumento de dietas de 22.000 euros y eso me indigna profundamente".

Moilanen también está recabando información sobre la situación de la familia del joven discapacitado Oscar Kacper, desahuciada hace más de una semana por una deuda de 2.500 euros con su casero. "Si precisamente no es una pobreza sobrevenida, ¿por qué nadie ha intervenido antes? Con un chaval de una discapacidad de un 75%...", plantea la defensora.

En opinión de Anna Moilanen, a falta de tener todos los informes sobre este suceso, "es un fracaso estrepitoso del sistema. Y cada vez hay más casos".

"La precariedad laboral, la precariedad de la vivienda en nuestra isla tan rica es inaceptable. Y ¿cómo queremos generar confianza en las Administraciones y en los políticos si luego leemos titulares como estos?", se plantea Moilanen acerca de los pluses para determinados cargos en el Govern y sobre las bajas pensiones de las mujeres. "¿Cómo es posible que haya pensiones de 400 euros? Precisamente en personas que han cotizado poco porque han estado cuidando a sus padres y a sus hijos y que por ese motivo se tienen que hacer usuarios de servicios sociales", denuncia Moilanen. "Tiene que haber ayudas a disposición de estas personas sin que eso signifique una sensación de menor dignidad".

Por esto, la defensora reclama mayor coordinación entre las administraciones y liderazgo de Cort. "En una capital con un volumen de turismo y riqueza brutal, el Ayuntamiento se tiene que empoderar para empezar a reclamar políticas que ayuden a estas personas, si no, vamos a aumentar cada vez más la brecha entre ricos y pobres".



Óscar Kacper



Stop Desnonaments anunció ayer que el joven discapacitado Óscar Kacper, desahuciado junto a sus padres la pasada semana, intervendrá hoy en el pleno municipal para denunciar la actuación del Ayuntamiento en su caso.

Las protestas por este reciente desahucio continuarán con una manifestación el próximo sábado por la tarde y Stop Desnonaments no descarta iniciar acciones judiciales si durante esta Navidad el Ayuntamiento no ofrece una solución a la familia.

La organización también anunció que recurrirá el archivo de la solicitud de habeas corpus de Joan Segura al ser detenido.