Rosa Planas será la pregonera de la Festa de l'Estendard

La escritora Rosa Planas será la pregonera de este año de la Festa de l'Estendard de Palma con un escrito relativo a aspectos históricos de la ciudad, según informó ayer el Ayuntamiento.

El 27 de diciembre, Planas hará un repaso de la Palma que "ya no está" con compromiso de "memoria colectiva". El texto entiende la ciudad como "un ser vivo", centrado en las relaciones personales y las vivencias de los habitantes.

"No he querido hacer un pregón erudito. Mi intención era verPalma con ojos de niña, hablar del recuerdo. Esto me permite reconstruir la memoria de la Ciudad para mantenerla viva", explicó Planas. En este sentido, consideró que "los lugares cambian, la Rambla de hoy no es la Rambla de ayer".

"Para mí es muy importante mostrar y ver las transformaciones que hemos sufrido los últimos 40 años", añadió Planas.