Pastor invertirá los 1,2 millones de la iluminación de la Seu en otras barriadas

La concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor, ha manifestado que los 1,2 millones que cuesta el nuevo proyecto de iluminación exterior de la Catedral se van a destinar a mejorar el alumbrado público en otras barriadas de la ciudad.

La decisión se produce después de que la ponencia técnica de Urbanismo del Consell de Mallorca aprobara con el voto de calidad de su presidenta, Kica Coll, el proyecto modificado y que Arca y otras entidades como Joves Arquitectes y asociaciones vecinales se hayan pronunciado en contra del proyecto al considerar que la iluminación LED no es adecuada para un monumento como la Catedral.

Pastor ha recordado que el pasado mes de julio ya manifestó que si no se consigue el máximo consenso entre las partes implicadas el proyecto no se ejecutaría. La concejala considera que este consenso no se ha alcanzado, aunque ha manifestado que no va a intentar recomponerlo tras las modificaciones introducidas en el proyecto original consistentes básicamente en el cambio de los báculos de los soportes de los focos por otros con un diseño más tradicional.

Sin la renovación de la iluminación exterior de la Seu se deberá acometer la obsolescencia de las actuales instalaciones para que cumplan con la normativa técnica "como se pueda" u con un gasto inferior.

Tanto el coste de la nueva iluminación de la Seu como la del Castillo de Bellver están incluidas como "una mejora" en el contrato de mantenimiento del alumbrado público, adjudicado a la empresa Palma Llum, por lo que no supone un gasto adicional para las arcas municipales.