La plaza del Mercat y la calle Unió ya se han cerrado al tráfico

La plaza Mercat y la calle Unió ya se han cerrado al tráfico. Los operarios del Ayuntamiento han colocado este lunes a primera hora conos naranjas y grandes jardineras para impedir el paso de coches. La entrada al aparcamiento de la plaza Major se hará únicamente por la Rambla y, para los residentes y abonados, por la plaza d'en Coll.

Así, ya ha quedado restringido el paso por la calle Unió en dirección a la Rambla, a excepción del transporte público y vehículos con Acire Sant Jaume, Mercat y Missió. El resto de conductores, aunque dispongan de un abono en el aparcamiento de la plaza Major, no podrán circular por Unió, que este lunes presenta un aspecto muy diferente, sin apenas coches.

Tal como ya anunció el Ayuntamiento, se han eliminado aparcamientos en la plaza del Mercat, cerrada al tráfico con jardineras mientras se reordena. En la zona que da a la calle Unió está previsto dejar estacionamientos de carga y descarga y para personas con movilidad reducida.

Los vehículos oficiales de la Audiencia tendrán la misma zona de aparcamiento en un lateral de la plaza, entre las calles Unió y Can Danús. Este tramo del vial será de doble dirección.

Para compensar a los residentes por la eliminación de 15 aparcamientos en la plaza, el área de Movilidad ofrece 30 abonos en el parking de la plaza Major a un precio de 65 euros al mes para aquellas personas que disponen de distintivo Acire en la misma plaza Mercat o Sant Jaume empadronados en Unió, Sastre Roig, Can Jaquatot, Can Pueyo, Hort del Sol, Can Campaner, Rosa, Can Serinyà, Caputxines, Palma, Can Armengol, Sagristia de Sant Jaume, plaza Weyler y calle Riera.

Con todos estos cambios y para mejorar la circulación del transporte público, también se prolonga el carril bus-Acire entre la Rambla y Costa de la Sangre, por lo que quedan eliminadas las plazas de aparcamiento en horario diurno, según ha informado el Ayuntamiento. Las paradas de la EMT también han sido reordenadas a lo largo de esta calle.