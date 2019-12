Aena insonorizará unas 3.500 viviendas afectadas por el ruido de los aviones

El organismo aeroportuario Aena insonorizará alrededor de 3.500 viviendas afectadas por el ruido de los aviones que aterrizan o despegan en Son Sant Joan. Los nuevos inmuebles se sumarán a los actuales 2.714 que forman el censo de viviendas con derecho a solicitar el aislamiento debido a que están dentro de la llamada huella acústica. Se trata de casas situadas en el Coll d'en Rabassa, Can Pastilla, Sant Jordi y zonas dispersas cercanas al aeródromo palmesano. Ahora la entidad que gestiona los aeropuertos estatales ha ampliado dicha delimitación, que entrará en vigor a principios de 2020, según informó el nuevo director de Son Sant Joan, Tomás Melgar, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma en una reciente reunión.

Su presidente, Joan Forteza, se congratula de esta "gran mejora, porque la actual huella acústica es claramente insuficiente y se completará incorporando a los vecinos que se habían quedado fuera", como denunciaron desde la Federación en reiteradas ocasiones. "El mapa que elaboraron para el plan de insonorización de 2004 a 2020 padece deficiencias técnicas, ya que la estación con la que se realizaban las mediciones sonométricas estaba instalada en la azotea del hospital Sant Joan de Déu y no alcanzaba a numerosas viviendas". En agosto de 2018 fue trasladada al tejado del colegio público del Coll d'en Rabassa, aunque el portavoz vecinal cree que el lugar más preciso es la calle Illa d'Elba número 8.

A partir de febrero, cuando esté en vigor la nueva huella acústica, la entidad presidida por Forteza "facilitará a cada asociación de vecinos afectada el plano de las calles incluidas en el mapa". Y les informará de otras mejoras que tiene previsto implantar Aena en relación a la tramitación de las ayudas para la insonorización. "Actualmente, los propietarios de las viviendas que tienen derecho las deben solicitar por internet y hay mucha gente mayor en estas zonas con dificultades para ello, por lo que Aena dispondrá de una oficina en el aeropuerto con el fin de facilitar la tramitación", avanza la Federación.

50% de solicitudes



Pese a que el organismo estatal paga los gastos de insonorización, como la sustitución de ventanas, solo un 50,5% de los beneficiarios se han presentado al proyecto, es decir, 1.372 viviendas de las 2.714 incluidas en la huella acústica. Respecto a las primeras, hay 925 inmuebles donde se ha llevado a cabo dicho aislamiento y Aena ya ha realizado el pago. Se trata de 419 en Can Pastilla, 264 en el Coll d'en Rabassa, 131 en Sant Jordi y 111 en diversos emplazamientos. Una decena están en ejecución y los restantes, con la financiación aprobada.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma anima a los propietarios beneficiados por el plan a que presenten sus solicitudes, porque "aunque el primer proyecto acaba en 2020, los habitantes afectados cuyas casas todavía no han sido insonorizadas no pierden ningún derecho". Además, "Aena no tiene un límite presupuestario, porque está obligada a actuar en todos los casos y pagar el coste".

A la reunión anual convocada a finales de noviembre por Aena asistieron la Federación vecinal, las asociaciones de Sant Antoni de la Platja, de Can Pastilla; el Coll d'en Rabassa; Sant Jordi y Son Gual, pese a que esta última no está incluida en la huella acústica del aeropuerto de Son Sant Joan. Por parte de Cort, asistieron dos técnicos, aunque no responsables políticos, tal como critica Forteza, quien esperaba la presencia del regidor de Medio Ambiente.