Llevo una semana paseando por Palma entre luces navideñas, buscando escenas para fotografíar. No soy de esos que aborrecen la Navidad, simplemente me da un poco igual, pero no hay manera, no me gusta ninguna imagen. Lo que sí me gusta es conseguir colores muy locos sin necesidad de editar, como en esta foto de Los Geranios y sus luces azules. Me encantan, ¡Viva la Navidad!