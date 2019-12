C&A inaugura su Belén con los villancicos de Bona Gent de Santa Catalina

El belén de la tienda C&A ya se puede ver. Esta mañana se ha inaugurado en el patio del establecimiento, en la calle sant Jaume, a ritmo de villancico. Se podrá ver hasta el 10 de enero en horario comercial.

La Agrupación Bona Gent de Santa Catalina ha entonado clásicos del repertorio navideño como 'Los campanilleros', 'Fum fum fum' y el muy ovacionado 'Como beben los peces en el río' que ha atraído a turistas y paseantes.

Antonio Vázquez de la Torre, director del establecimiento comercial, ha contado que "la novedad de este año es el cambio de perspectiva del Belén; lo hemos rebajado de altura para que lo puedan ver mejor los niños".

Entre los asistentes a la apertura del Nacimiento, Pedro Costa, el maestro belenero que cada año hace algunos de los belenes que se pueden ver en Palma. La próxima semana se inaugurará el del Museo Militar en la calle Sant Miquel.

"Cuando me retiré, me aficioné a hacer belenes", explica este belenista de más de 80 años que no niega "ser un manista". Su oficio fue restaurar muebles.