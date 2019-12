Cort renuncia a favor del Govern a las ayudas económicas para el pago del alquiler

El Ayuntamiento de Palma ha decidido "renunciar" a la concesión de ayudas al alquiler en favor del Govern balear, en concreto, de la conselleria de Movilidad y Vivienda, cuyo titular es Marc Pons. La decisión se adopta tras dos años en los que el Ayuntamiento, pese a no tener competencias directas sobre la vivienda, decidió abrir una línea de subvenciones al alquiler debido a la "emergencia habitacional", en palabras de la concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, "en la que nos encontramos".

Si bien esta situación persiste, el Govern de Francina Armengol cuenta en estos momentos con la aportación de 10 millones procedentes del Gobierno central para destinar a la vivienda, por lo que se ha decicido "centralizar" en la conselleria todas las ayudas de estas características con el fin de que la Administración sea más efectiva y pueda llegar a más personas que lo necesiten.

De hecho, el Ayuntamiento ha destinado este año 300.000 euros a esta línea de subvención, mientras que se prevé que el Govern utilice buena parte de los diez millones de euros a este cometido.

Precisamente, la junta de gobierno que se celebrará hoy prevé la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas al alquiler, consistente en el reparto de los 300.ooo euros consignados a esta línea de subvenciones aprobadas por Cort con el fin de "paliar el agravio hacia las familias ante los precios abusivos de los alquileres en nuestra ciudad", en palabras de Truyol.

En la convocatoria de este año, de forma prioritaria, se ha tenido en cuenta a los colectivos más perjudicados como son los jóvenes de menos de 35 años y a los mayores de 65 años, grupos que podían recibir una ayuda de hasta el 50% del precio del alquiler si cumplían con una serie de requisitos de la convocatoria. También se podía presentar el resto de la ciudadanía, aunque en este caso el máximo de las ayudas que podían percibir era del 40%.

Tras la aprobación inicial y el período de enmiendas, hoy se va a resolver la convocatoria y se prevé que los beneficiarios comiencen a cobrar las ayudas concedidas este mismo mes de diciembre.



Pago en dos plazos



El pago se realizará en dos plazos. Las cantidades correspondientes a los meses de enero a octubre se producirá ahora, mientras que a partir de enero se abonarán las subvenciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.

Según explicó Truyol, en total se han tramitado 997 expedientes, de los cuales 571 se excluyeron por no reunir los requisitos (en un 75% de los casos), o bien porque presentaron la solicitud fuera de plazo, han renunciado o porque no han enmendado correctamente las deficiencias. De los 426 admitidos definitivamente, se beneficiarán de la subvención tan solo 114 por orden de prelación una vez realizada la puntuación en función de los ingresos de la unidad de convivencia y de si pertenecen o no a un colectivo preferente.

El perfil de los beneficiarios responde a personas de entre los 35 y 64 años con ingresos inferiores al indicador público de renta (Iprem) y otros factores que agravan la vulnerabilidad como si tienen menores a cargo, si son víctimas de violencia machista, si padecen algúna discapacidad o están en el paro.