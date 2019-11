Palma limitará la instalación de casas de apuestas

El Ayuntamiento de Palma restringirá la instalación de casas de juego en determinadas zonas de la ciudad en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Mientras tanto, el Ayuntamiento realizará una campaña de inspección con el fin de determinar que estos locales cumplen con las condiciones que les impone la licencia de apertura y funcionamiento. En caso contrario, según la concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, serán sancionados.

Los dos puntos anteriores forman parte de una propuesta aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento celebrado ayer. El texto definitivo, que fue cambiado con el fin de que el equipo de gobierno y el resto de grupos municipales pudieran hacerlo también suyo, parte de una propuesta inicial presentada por Ciudadanos.

El grupo naranja planteaba el estudio por parte de Cort de "la suspensión de la concesión de licencias hasta que se apruebe un nuevo decreto que determine la planificación de la actividad, sobre la que ya trabaja el Gobierno central".

Neus Truyol, tal como ya había explicado en comisión, no tiene competencias para regular las salas de juego. No obstante, aceptó modificar el texto original para "instar al Govern a estudiar la suspensión de la concesión de licencias hasta que se apruebe una normativa más clara sobre las zonas en las que se permite esta actividad".

Asimismo, el pleno insta también al Ejecutivo autonómico "a desarrollar reglamentariamente las limitaciones de nuevas autorizaciones de establecimientos de juego y apuestas en las zonas de influencia de centros de enseñanza, de ocio de niños y niñas y centros de atención de menores".

Igualmente, se pide al Ejecutivo de Francina Armengol que "amplíe las zonas de limitación de esta actividad en áreas de influencia de Centros de Salud, de atención a personas mayores y otros centros o espacios de usuarios de especial protección".

Por último, el Ayuntamiento considera que el Govern debe regular esta actividad también "en la Ley de Turismo de Excesos que actualmente se está redactando, en el marco de sus competencias".

En relación a la campaña de inspección anunciada por Neus Truyol, la teniente de alcalde explicó que el Ayuntamiento no solo controlará el cumplimiento de la normativa por parte de las casas de juego, sino de cualquier establecimiento que disponga de las denominadas máquinas tragaperras. Al respecto, la teniente de alcalde recordó que la ley autonómica especifica que las máquinas de juego no pueden situarse en terrazas, ni en los bares de centros y áreas comerciales o estaciones de transporte público si el local no está aislado de la zona de paso, entre otras limitaciones.



Unanimidad en las candidaturas a medalla de oro de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Palma, constituido ayer en jurado de Honores y Distinciones, aprobó por unanimidad el inicio de la tramitación para la concesión de la medalla de la ciudad a cuatro entidades. Asimismo, se designó a los ponentes que, en la próxima sesión plenaria, van a defender los méritos de cada una de las candidaturas propuestas para ser merecedoras de esta distinción. Los candidatos son la Escola de Música i Danses de Mallorca, el Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca, el Banco de Alimentos y el equipo de Fútbol Collerense Femenino. El acto de concesión se realiza cada año el 31 de diciembre coincidiendo con la Festa de l'Estendard.



Los vecinos de Sant Nicolau rechazan la peatonalización de la plaza de es Mercat

Baltasar Morell, en representación de los vecinos de Sant Nicolau, intervino ayer en el pleno para manifestar el rechazo de su asociación al decreto por el que se peatonaliza la plaza de es Mercat. Morell manifestó que no están en contra de la peatonalización de la plaza, aunque exigen que, como mínimo, se mantengan los quince aparcamiento existentes en ella y que se van a eliminar y que estos sean exclusivamente para los residentes del Acire Mercat. Morell explicó que la oferta de 30 bonos a 160 euros después del primer año supone un desembolso de casi 2.000 euros anuales cuando una tarjeta de residente de ORA supone un gasto anual de solo 24 euros.



Carrió espera acabar con las listas de espera en las 'escoletes' en este mandato

El concejal de Educación de Cort, Llorenç Carrió, espera acabar con las listas de espera existentes en estos momentos en las escoletes municipales a lo largo de este mandato. El concejal explicó en el pleno que este curso se han quedado sin plaza 260 solicitudes. Con el nuevo centro que se construirá el próximo año en Son Gibert, que tendrá una capacidad para 80 plazas, más otros dos que se prevé construir en los próximos años en emplazamientos aún a determinar, a finales del mandato las escoletes municipales dispondrán de "entre 150 y 200 plazas" más para menores de 0 a 3 años. Asimismo, negó que se "pierda" un millón de inversión que se destina a Emaya, ya que se recupera en 2020.