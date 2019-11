Vox deja el pleno cuando el líder vecinal Forteza les tilda de partido "fascista"

El portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, y el concejal Sergio Rodríguez, han abandonado sus escaños del salón de plenos cuando el presidente de la Federació de Veïns de Palma, Joan Forteza, en su intervención a favor del manifiesto para la erradicacón de la violencia de género, ha afirmado que el partido de Abascal es "de extrema derecha radical, fascista, profundamente hipócrita y antidemocrático". Ambos han solicitado sin conseguirlo la intervención del alcalde para que haga callar la intervención del dirigente.

Con posterioridad, la concejala del partido ultraconservador, Montse Amat, ha protestado al alcalde alegando que debe aplicar el reglamento que obliga a las entidades ciudadanas a ceñirse en sus intervenciones a un punto determinado del orden del día previamente informando previamente a la secretaria del pleno. El alcalde le ha contestado que "es habitual" que se produzcan estas intervenciones que no responden a ningún punto por parte de entidades y que sea trata de una cuestión aceptada por todos los grupos políticos.

De hecho, ha afirmado que se mantendrá hasta que haya un cambio del reglamento, por lo que insistió en que "no pidan ahora que se cambie porque no les gusta lo que les dicen. Al respecto, ha recordado que "a mí me dicen muchas cosas que no me gustan y con las que no estoy de acuerdo y no por ello me levanto de la silla y me voy". En este sentido Hila les ha afeado su actitud a los concejales de Vox afirmando que "es una falta de respeto a los ciudadanos que nos han votado que no se mantengan sentados cuando intervienen en este pleno".rno

Vox ha anuncido que va a votar contra la declaración institucional presentada por urgencia en el pleno en un punto fuera del orden del día por el equipo de gobierno, el PP y Ciudadanos para la erradicación de la violencia de género y en el mantenimiento del compromiso de la con motivo de la celebración del aniversario de la declaración de los derechos de la infancia.