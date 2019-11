El gigante Fnac atendió a sus primeros clientes

La de Palma es una Fnac de formato pequeño si se la compara con las sedes de Barcelona y Madrid pero el motor que la empuja bombea a ritmo parecido. En la primera jornada de su apertura en Palma, en el reformado antiguo edificio de la Mutua de Seguros en la calle Sant Miquel, obra de Francisco Casas, el ir y venir de clientes creció exponencialmente. Este lunes se certificará, de manera oficial, su implantación en un destino que cortejaban desde décadas.

"Llevo 15 años en la Fnac y Palma ya sonaba como apuesta. Es una ciudad con mucha actividad cultural, con un cliente internacional interesado en nuestros productos", expresó ayer Domingo Guillén, director de explotación del centro comercial.

En dos plantas, el gigante francés propone como gancho estar a la última en productos tecnológicos, mercadotecnia, y en sus bazas históricas, música y libros. Disponen de 4 millones de productos que el cliente buscará a través de empleados "bien formados" -el comercio de Palma ha dado empleo a 35 personas-, y con la ayuda de herramientas tecnológicas punteras como pantallas táctiles que dan acceso a los productos en tienda y en el canal online. Además se ha habilitado un sistema de taquillas para recoger los pedidos.

"Soy asidua de la Fnac. Conozco los de Madrid y su sección de libros me interesa mucho. He venido a ver qué tal está la de Palma, y aunque es pequeña, está muy bien surtida. Llevo el club de lectura infantil en Consell y he venido a ver. Está muy bien", reitera Marta García, una de las clientas madrugadoras que se acercaron ayer a la Fnac.



"Agitadores culturales"

En las dos plantas del edificio se ha reservado un espacio para las actividades que van a programar a lo largo del año de manera gratuita.

"Somos agitadores culturales. Hacemos más de 5.000 actos gratis al año y en Palma va a haber una programación muy amplia", adelantó Guillén, aunque no quiso desvelar ninguna.

El pequeño comercio se ha mostrado "muy preocupado" por la llegada de la empresa a Balears. "Cabemos todos", garantiza el director de explotación de la Fnac en España. Piensa además que "la competencia es buena".

El próximo lunes se celebrará la gran fiesta de inauguración en la que el dibujante e ilustrador Bartolomé Seguí, premio Nacional de Cómic 2009, será el padrino de la nueva tienda. Firmará ejemplares de sus obras. A la fiesta se sumarán Bruno Sotos y el grupo OR. Palma está invitada.



Socios: los 2.000 primeros en apuntarse tendrán la tarjeta gratis

El programa de socios es clave en la Fnac. En las islas ya cuentan con unos 1.000. Al hilo de la apertura de su centro, los 2.000 primeros apuntados obtendrán la tarjeta de manera gratuita. Hacerse socios cuesta 9 euros un año, y 15, dos. Las ventajas son un cinco por ciento de descuento en las compras, promociones especiales, regalos de invitaciones a teatros, cines de Palma, envío gratis las 24 horas y para niños, reservas especiales en las distintas actividades programadas para ellos. Aunque, como recuerda Domingo Guillén, director de explotación de la Fnac, "todas las actividades son gratuitas y están abiertas a todo el mundo".