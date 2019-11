La Fnac de Palma ya ha abierto sus puertas. Dos plantas del antiguo edificio de la Mutua de Seguros en la calle Sant Miquel se han transformado en un nuevo centro de la empresa francesa en la que los productos tecnológicos, la música y los libros son la apuesta principal.

"Somos agitadores culturales. Hacemos más de 5.000 actos gratis al año y en Palma va a haber una programación muy amplia", ha indicado Domingo Guillén, director de explotación de la Fnac que ha acompañado a Diario de Mallorca por el nuevo comercio.

¿Qué se va a encontrar el cliente? En primer lugar, las novedades en telefonía móvil de las principales marcas como Apple y Samsung, entre otras, muy cerca los mostradores de los productos de sonido, hardware, home Tv.

En la planta superior, están los libros, los discos, con apartados especiales de cómic y de vinilo. Y en uno de sus espacios, el corazón de la "agitación cultural" que menciona Guillén: el Fórum, el espacio destinado a conciertos, presentaciones de libros y otros actos.

"Llevo 15 años en la Fnac y Palma ya sonaba como apuesta. Es una ciudad con mucha actividad cultural, con un cliente internacional interesado en nuestros productos. Cada mes haremos una agenda con distintos actos a los que se podrá asistir de manera gratuita", ha contado Domingo Guillén.

De hecho, este próximo lunes a las 18 será la inauguración oficial con el dibujante e ilustrador y premio Nacional de Cómic Bartolomé Seguí que va a a firmar ejemplares de ss libros además de dibujar un vinilo que estará en la tienda.

No va a faltar la música en la apertura abierta al público este lunes a las 18 horas. Bruno Sotos, artista mallorquín que ha calado en la escena internacional, y cerrará la banda de rock en catalán OR.

"Soy asidua de la Fnac. Conozco los de Madrid y su sección de libros me interesa mucho. He venido a ver qué tal está la de Palma, y aunque es pequeña, está muy bien surtido. Llevo el club de lectura infantil en Consell y he venido a ver. Está muy bien", cuenta Marta García.

Ella es una de las clientas madrugadoras que se han acercado esta mañana a la Fnac de Palma en sant Miquel.

El programa de socios es clave en este establecimiento. En las islas ya cuentan con unos 1.000. Al hilo de la apertura de su centro, los dos primeros meses hacerse socios será gratis.