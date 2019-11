Retirem el monument de sa Feixina

Senyora Fermoselle, certament a tots els conflictes armats es cometen atrocitats, però fins i tot les guerres tenen les seves normes i determinats crims són catalogats com a crims de guerra i jutjats com a tals, sigui a Nuremberg o a La Haia. Els crims de guerra comesos per la tripulació del creuer de guerra Baleares contra població civil indefensa estan més que documentats en rigoroses investigacions. I no es limiten a les atrocitats de "la Carretera de la Muerte" entre Màlaga i Almeria, sinó també als bombardejos de població civil a les localitats de Tarragona, Dénia, Castelló, Gandia, Mataró, Sant Feliu de Guíxols i Palamós.

Cal destacar aquí que a la tripulació del Baleares abundaven els falangistes i els requetès d'origen peninsular. Els mallorquins, molt minoritaris, van ser en la seva majoria voluntaris, reclutats a través de la Falange Naval de Palma. Entre els tripulants del vaixell figuraven també assessors nazis, membres de la Legió Còndor, vestits de civils per evitar ser detectats pel Comitè de No-intervenció. Tal és el cas del tècnic especialista en hidrofònia Jürgen Jensen, que figura al llistat de morts de l'enfonsament del creuer l'any 1938. No estem parlant doncs d'innocents víctimes de guerra, sinó de combatents d'un vaixell de guerra alçats contra el règim democràtic vigent en aquell moment. Molt probablement, alguns dels ferits del Baleares que vostè menciona al seu article siguin els mariners que, segons el testimoni del supervivent del bombardeig de "la Carretera de la Muerte" Paco Ferrer, botaven d'alegria a coberta del Baleares cada vegada que els seus trets d'artilleria encertaven la columna de població civil que fugia aterroritzada de la ciutat de Màlaga.

Defensar en aquests moments de la història la permanència de simbologia d'exaltació feixista no és comprensible ni gens responsable. És inimaginable trobar a Alemanya cap monument dedicat a la marina nazi, com és impensable trobar una associació proteccionista alemanya (a banda de les neonazis) que defensin simbologia d'una naturalesa totalitària tan òbvia. Per tal motiu argumentar, com vostè fa, que la retirada del monument comportarà el creixement del fanatisme d'extrema dreta constitueix una fal·làcia d'una ridiculesa extrema. Perquè de fet és tot el contrari: El monument encara avui funciona com a pol d'atracció per a exhibicions falangistes o perquè la nova ultradreta (VOX) engegui a la seva base les seves patrioteres campanyes diu electorals.

Diu vostè que es d'esquerres, pot ser si. Però Sra. Fermoselle, només els franquistes defensen el franquisme , en qualsevol de les seves manifestacions.

El feixisme (i el franquisme va ser una de les seves branques) no es pot contextualitzar. La mesura de l'equip d' Aina Calvo de mantenir el monument l'any 2010 va ser una gran errada que ja va trobar, en el seu moment, molta oposició, tant de la nostra associació com de molts de ciutadans i ciutadanes, inclouen membres dels propis partits de la batlessa i dels seus socis de govern (Més i IU), tal és el cas del mencionat Paco Ferrer que evitava passar per sa Feixina perquè segons deia "se li girava l'estómac".

Senyora Fermoselle, comparar un monument feixista (aixecat fa 72 anys) amb catedrals i palaus amb segles d'antiguitat denota una falta d'arguments alarmant i ens sembla totalment impropi d'una persona de la seva cultura i del càrrec que ostenta a ARCA. També és una clara mostra d'insensibilitat. Perquè com vostè sap molt bé 72 anys en termes històrics és un no res. De fet encara hi ha víctimes de la repressió franquista vives que tenen més anys que el monument. Com també són nombrosos els familiars de primera i segona generació que continuen cercant avui els seus avantpassats desapareguts assassinats pel mateix règim que construí el monument de Sa Feixina i que l'inaugurà amb tota la parafernàlia feixista en presència del criminal Francisco Franco, la màxima autoritat colpista. Tenir el respecte necessari amb aquestes víctimes retirant tota la simbologia franquista dels nostres carrers no és posar-se "tiquismiquis", sinó cercar veritat, justícia i reparació aprofundint en una salut democràtica imprescindible.