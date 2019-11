El Bazar de Son Gotleu, 55 años vendiendo de "todo"

"Para mí, era como las tiendas de chinos de ahora, no faltaba de nada", cuenta Antonia Alfaro. La ferretería creció centímetro a centímetro hasta "ser una de las primeras informatizadas". Derriba prejuicios: "Jamás he sentido miedo en la zona"

La calle Santa Florentina en Son Gotleu ha perdido parte de su fisonomía al cerrar la ferretería El Bazar. Abierta en 1969, su propietario, Jaime Suau, se jubila y no tiene relevo. Sus dos hijos son profesores. Antonia Alfaro, su mujer, y dependienta en el negocio desde que tenía 20 años, lo comprende. Hoy recuerda el origen de una pequeña gran historia en el barrio de Son Gotleu.

"A diferencia de sus dos hermano, mi marido no quiso estudiar así que sus padres abrieron la ferretería para que él se hiciera cargo. Empezó cuando tenía 16 años. Poco a poco se convirtió en una institución en el barrio", cuenta Antonia. Ella sigue despachando tornillos en otra ferretería de unos amigos. Tiene 63, aunque no los aparenta, y quiere alcanzar los años de la jubilación porque "para los autónomos, las cosas son más complicadas". Además, "soy un nervio".

Muestra una foto descolorida en la que se la ve rodeada de un sin fin de productos de perfumería. "En la ferretería se vendía de todo, desde petróleo, carburo a material escolar, botones... Yo comparo nuestra tienda con los chinos de hoy en día porque teníamos de todo", apunta Antonia Alfaro.

Ella conoció a Jaime en el colegio, en concreto, en el carrito de las chucherías donde se formó la pandilla y ambos llevan juntos 40 años. Cuando se montó el bazar de las sorpresas, Son Gotleu "era un barrio nuevo, humilde, pero con viviendas sociales, muchos trabajadores, y mis suegros vieron que era una zona con futuro. ¡Y lo fue!", cuenta.

Prosigue: "Recuerdo aquel batiburrillo de cosas que colocábamos en cajones porque al principio no había estanterías. Si un cliente te pedía algo, lo íbamos a buscar", indica. "Además algunos clientes te contaban sus historias; aquello era muy familiar", añade Antonia Alfaro.

El celo profesional llegó a tal extremo que los vecinos del barrio se acercaban a Jaime y le pedían si podía colgarles unas cortinas o hacer algún arreglo. "¡Eran otros tiempos!", enfatiza su mujer. Con orgullo indica que "él era muy conocido y querido en el barrio".

Jubilado, "se encuentra un tanto extraño", pero "ahora, en poco tiempo, hemos hecho tres viajes; antes no teníamos ni vacaciones porque Jaime era la responsabilidad personificada", expresa su mujer.

El Bazar fue una de las ferreterías que crecieron centímetro a centímetro. De aquel pequeño comercio que atendió "con especial mimo" la madre de Jaime, Antonia Estrany, a acabar con una ferretería y autoservicio."Llegamos a trabajar cinco personas, entre ellas también mi hermana, y fuimos la primera informatizada".

Otras migraciones



Son Gotleu es tierra de aluvión en la que la crisis se ha cebado con una población diversa: mallorquines de pueblos que llegaron a Palma, emigrantes peninsulares, migrantes de Nigeria, sobre todo, y etnias gitanas.

"Tienen otras costumbres y apenas venían a la ferretería; hemos mantenido clientela del principio pero ya sus nietos no compraban lo mismo ni de la misma manera. Pero nunca hemos tenido problemas con las personas de fuera. Los trato día a día y jamás me he sentido insegura. Es verdad que hacen mucho ruido pero en el tema de la suciedad debo decir que también he visto a españoles tirar basura a la calle. Un día le dije a uno que por qué lo hacía. Y me contestó: ¡Esto es Son Gotleu!. Yo le dije: Pues por eso, hay que cuidarlo más".