La mujer atropellada tras ser entrevistada por IB3 lamenta las burlas en las redes

La joven atropellada por un vehículo el pasado jueves tras ser entrevistada por IB3 se ha mostrado hoy indignada por las burlas que han sucedido al vídeo sobre el accidente.

La víctima ha publicado un vídeo en su perfil de Facebook en el que ha pedido la eliminación de las imágenes de las redes sociales ya que asegura sentirse "agobiada" y haber "pasado un mal día" tras recibir numerosos mensajes de burla desde el lunes se hizo viral.

"No puedo entender que la gente vea cómo atropellan a alguien y solo piense en conseguir 'likes'. No le encuentro la lógica", lamenta la afectada, que pide que se borre un vídeo "que para vosotros es gracioso pero para mí y mi familia no lo es". Así, se muestra contundente al afirmar que "no somos conscientes del daño que podemos hacer" con estos vídeos.

La joven se responsabiliza en todo momento de lo sucedido en el accidente, "fue un error mío, el señor [el conductor del vehículo] solo quería que yo estuviera bien" y aunque asegura que tras ser arrollada solo se llevó un golpe en la pierna, se muestra profundamente afectada por la difusión de las imágenes del accidente y por las burlas en las redes sociales.

La joven circulaba en patinete eléctrico cuando fue atropellada la pasada semana en la plaza de España, en Palma, tras ser entrevistada por un reportero de IB3. El periodista estaba realizando una encuesta a los usuarios de este medio de transporte para averiguar cuál era su conocimiento de la normativa de circulación. Señala que al ser entrevistada en mallorquín se puso nerviosa, "no suelo hablarlo", apunta, y por ello quiso "salir de ahí cuanto antes y que eso acabara".

Según explica, no se fijó bien, pensaba que el semáforo estaba en verde (al haberlo confundido con el semáforo siguiente, por el que sí podían circular los peatones y usuarios del carril bici en esos momentos) y cruzó.

La secuencia de entrevista se emitió editada en el programa Cinc dies el pasado jueves "en un contexto serio y periodístico", señalaron desde la televisión autonómica. Sin embargo, "alguna persona, no sabemos quién, sin permiso, ha cogido las imágenes y las ha transformado añadiendo música humorística" con la que se ridiculiza a la víctima, denunciaron.

Según la afectada, IB3 se ha puesto rápidamente en contacto con ella, le ha pedido disculpas y le ha ofrecido la ayuda psicológica si lo necesitara.