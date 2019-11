Atropellan a una usuaria de patinete eléctrico tras ser entrevistada por IB3

Una joven que circulaba en patinete eléctrico fue atropellada la pasada semana en la plaza de España, en Palma, tras ser entrevistada por un reportero de IB3. El periodista estaba realizando una encuesta a los usuarios de este medio de transporte para averiguar cuál era su conocimiento de la normativa de circulación, encuesta que la joven superó con satisfacción.

"No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici, todavía no es obligatorio llevar casco, no se pueden llevar auriculares y creo que por la noche se puede circular por todas partes, a partir de las diez más o menos", aseguraba la joven. Tras comprobar el reportero que la usuaria había superado con éxito la encuesta le agradeció su participación con un "¡aprobadísima!, muchas gracias".

A continuación, la usuaria se despidió y, subida a su patinete eléctrico, cruzó rápidamente el paso de cebra que une la estación intermodal con la plaza de España. Su celeridad por terminar la entrevista fue tal que no se fijó en que el semáforo se había puesto en rojo y al atravesar el paso de peatones por el carril bici fue arrollada por uno de los vehículos que en ese momento empezaban a ponerse en marcha.

Esta secuencia de entrevista se emitió editada en el programa Cinc dies el pasado jueves "en un contexto serio y periodístico", señalan desde la televisión autonómica. Sin embargo, "alguna persona, no sabemos quién, sin permiso, ha cogido las imágenes y las ha transformado añadiendo música humorística" con la que se ridiculiza a la víctima, denuncian.

Fue por lo tanto ayer lunes, al enviarse de forma anónima las imágenes vía WhatsApp, cuando el vídeo se hizo viral y hoy ya se ha comenzado a divulgar en las diferentes redes sociales.

Cabe destacar, además, que la Policía Local ha abierto una investigación a raíz del vídeo para multar a la chica por una posible infracción, ya que en las imágenes filmadas por IB3 se aprecia que la joven cruza el paso de cebra en rojo, aunque eso no exime al coche que la atropella de dar prioridad al viandante.