Los contrastes de Oms

Una de las arterias con más tradición comercial pierde músculo por el elevado precio de sus alquileres que paradójicamente se piden en una calle descuidada en sus fachadas y con locales de 'chinos' y locutorios

Una tienda de enmarcación de la calle Oms ha cerrado por defunción. Deportes Reus, el negocio de deportes más antiguo de Palma, liquida género porque la subida del alquiler imposibilita seguir. Enfrente, locales vacíos, o comercios de poca monta, contrastan con la incipiente promoción de pisos de lujo que empiezan. La céntrica arteria no vive sus mejores momentos pero su posición estratégica en el mapa es un as en la manga que siempre guarda. A precio de promociones inmobiliarias millonarias.

"No me gusta cómo está la calle. Llevo años aquí y he ido viendo cómo se han establecido comercios chinos o de pakistaníes, o cómo el Ayuntamiento no ha hecho nada cuando se colocan esos letreros prohibidos en las fachadas de los comercios. Tengo esperanza de que cambiará pero estamos cansados de luchar", expresa Alejandra Reus.

Es la propietaria de Deportes Reus, continuadora hasta este fin de 2019 del negocio que abrió su padre Pedro Reus en 1953, y que continuaría su madre Maria Teresa Llagostera a la muerte del marido. Reus fue junto a Kenia uno de los grandes comercios dedicados al deporte. "Teníamos renta antigua y en 2014 se acabó, aunque conseguimos ampliar cinco años más. Ahora se ha acabado el plazo, lo sabíamos, solo que la subida del precio de alquiler es más del doble. Es mucho. Cerramos", cuenta apenada.

No sabe aún si abrirá en otra zona con precios más asequibles. "En Oms se está pidiendo una media de 2.000 euros al mes. En mi opinión es exagerado", expresa.

Desde la patronal del pequeño y mediano comercio, Pimeco, su presidente Toni Fuster considera que "a estos precios, el centro de Palma solo será para las grandes firmas. Palma se va a convertir en una franquicia de calle en detrimento del comercio tradicional".

El representante de los comerciantes no percibe un traslado a otros barrios de estos comercios del centro que cierran. "La vida laboral de sus propietarios ha concluido, o está a punto; y falta relevo generacional y en un cambio de modelo comercial, cierran".

El comercio chino no se salva de la tendencia. "También están cerrando, sobre todo zapaterías, porque muchos clientes ya saben lo que les cuesta y que es mal género. Se mantienen con tiendas de arreglo de móviles y el sector textil y del calzado ha caído por su propio peso. En Sindicat se ve muy claro", cuenta Fuster.

Al mismo tiempo, hoy empieza a levantarse una promoción de ocho viviendas de lujo. La constructora mallorquina Blan i Blanc es la encargada de esta rehabilitación sobre un edificio existente de casi 800 metros cuadrados y una ampliación de 400 metros cuadrados. En un principio, este futuro inmueble iba a ser un hotel.

Está asentado sobre un viejo edificio que llevaba años cerrado, entre Oms y Can Maçanet. Se van a construir 8 viviendas plurifamiliares con piscina cubierta en la terraza y un local comercial. El arquitecto es Anselmo Catalá. La previsión es que el edificio esté acabado en 2021. En el proyecto no se incluye aparcamiento.

En Oms, la pasada construcción de estacionamiento en un edificio de pisos de lujo suscitó polémica porque los coches pasan por una calle que es peatonal, pero contaban con licencia municipal. Las quejas prosiguen.