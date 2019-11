El Circo Raluy sufre un robo la madrugada de Tots Sants

El Circo Raluy ha sufrido el robo de los aparatos de iluminación y sonido del espectáculo que ofrece junto al parque de sa Riera hasta el domingo 17 de noviembre. Las últimas sustracciones se produjeron la madrugada del pasado viernes, durante el festivo de Tots Sants, por lo que "todos los comercios se encontraban cerrados y hubo que improvisar para ofrecer la mejor actuación posible al público", tal como lamenta el director, Carlos Raluy.

Quien también es maestro de ceremonias, informó al inicio de la función del problema, "un importante daño no cuantificable para la imagen del circo, debido a que los asistentes no pudieron ver el espectáculo en su esplendor. Profesionalmente hablando, me sabe muy mal", incide.

El daño material asciende a cerca de 2.000 euros, ya que no solo robaron los citados aparatos, sino también transformadores eléctricos, cableado y, unos días antes, una mesa de mezclas de música conocida popularmente como DMX.

Los propietarios del circo sospechan que se trata de las mismas personas en ambas ocasiones. Han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, que está investigando los hechos y recabando toda la información de posibles testigos.