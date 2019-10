Jóvenes políticos sobre los vientres de alquiler: "No podemos estar de acuerdo con que se compre una vida"

Dos entidades estudiantiles, Asociació Idees y Estudiants del Canvi, organizaron esta mañana un debate entre jóvenes procedentes de diferentes formaciones políticas: Sandra Barceló de Vox; Llorenç Perelló, del PP; Maria Bel Llinàs, del PSIB; Lucía Muñoz, de Unidas Podemos; y Álex Segura, de Més per Mallorca. El acto, que ha contado con la participación de unos 50 estudiantes universitarios, se ha divido en tres bloques: igualdad, vivienda y educación.

La mayor parte de las discusiones se han visto en el bloque de igualdad.Vox cree que la violencia de género es "violencia intrafamiliar", el PP que se debería llamar "igualdad" y el resto de formaciones consideran que se trata de "violencia machista".

Llinàs ha defendido el Pacto de Estado contra la violencia machista aunque cree que hay que realizar algunas mejoras. Además, propone modificar algunos aspectos del Código Penal relacionados con el consentimiento de la víctima. Perelló ha señalado que prefiere utilizar la palabra "igualdad" que feminismo. "La actuación contra esta lacra debe ser global y coordinada entre todas las instituciones involucradas", ha puntualizado

La representante de Unidas Podemos ha apostado por que los derechos de las mujeres se blinden en la Constitución y que el Plan Estatal se financie con 600 millones de euros. "Las víctimas contra esta violencia merecen 600 euros al mes y una alternativa habitacional", ha propuesto. Además, ha planteado la creación de una asignatura de feminismo.

Sandra Barceló ha enfatizado en que "es un verdad incómoda", un violador "no es recuperable" y hay que aplicar la cadena perpetua. A pesar de las discrepancias todos han censurado los llamados "vientres de alquiler" porque es "usar a la mujer y a su cuerpo".

Vivienda y empleo

La candidata número cuatro del PSIB para el Congreso recalcó que su formación luchará para que la vivienda sea "un derecho y no una mercadería". Así como para facilitar la adquisición de un piso a jóvenes y colectivos vulnerables. Méndez, que también ocupa el número dos de las listas de la formación, ha criticado duramente al bipartidismo por las reformas laborales de 2012 y 2010. En este sentido ha insistido Segura que la reforma laboral del PP sigue con el "beneplácito del PSOE".

Por otro lado, la concejal del Ajuntament de Palma de VOX propone que se construyan más viviendas de protección oficial y critica que el Govern "solo haya construido 200 en los últimos 7 años". El alcalde del Alaró, Llorenç Perelló, ha coincidido con Barceló en esta propuesta y hace énfasis en la situación "dramática" que vive Ibiza y Formentera.

Educación

En el segundo bloque las formaciones han chocado por la forma de adjudicar las becas. Tanto VOX como el PP apuestan porque sea por méritos académicos. Al contrario que Unidas Podemos, PSIB y Més, que creen preferente la situación socioeconómica del alumno. "Las becas se conceden primando la nota a los ingresos. Las personas que menos tienen, deberían tener derecho a estudiar igual", explica Muñoz.

En la ronda de preguntas, miembros del Partido Libertario han manifestado sus quejas porque no les hayan permitido estar en la mesa de debate. El presidente de la Associació Idees, Pau Roig, ha argumentado que la formación política "no es relevante" porque no tiene representación actualmente ni en un futuro "a juzgar por las encuestas". Los organizadores han lamentado que Más País y Ciudadanos hayan declinado asistir al coloquio.