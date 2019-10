Aspirantes a bombero de Palma impugnan la oposición "por irregularidades"

Aspirantes a la plaza de bombero de Palma van a impugnar la oposición por "arbitraria y falta de transparencia". Así lo han comunicado varios de los opositores a la plaza que el pasado 24 de octubre sufrieron una "prueba a ciegas" en la cuarta a la que se presentaron 45 personas y fueron suspendidos 21, de los cuales, 12 estaban en los primeros puestos en anteriores pruebas y de ellos han sido suspendidos 7.

La "indefensión" que sienten los perjudicados les ha llevado a explicarla en redes sociales hasta este miércoles, día que concluye el plazo para pedir la anulación del exámen.

Tal y como indican los opositores, el 24 de octubre se llevó a cabo el cuarto ejercicio de la oposición que constaba en el manejo de herramientas elegidas al azar entre 14.

"No tuvimos ni información de la prueba, ni manuales, se hizo sin criterio", cuentan pero lo más grave, según los opositores, fue que "fuimos evaluados, uno por uno, por un asesor externo sin la presencia de ningún miembro del tribunal, no hubo grabación ni explicación, que además nos pidió el DNI a cada uno de nosotros".

Por ello, "nos sentimos indefensos" ya que "no debe ser la misma persona la que hace las pruebas y la que toma las marcas".

Otro de los detalles significativos que resaltan los damnificados es que entre los "candidatos declarados como no aptos, se encuentran varios bomberos profesionales del consell de Mallorca, que obviamente, poseían la formación básica y experiencia en el manejo de herramientas manuales" como el mazo.

Al parecer, siempre según los aspirantes a plaza, "se filtraron los resultados" antes de lo establecido.

Los que van a impugnar, recuerdan que el Tribunal Supremo ha anulado los actos de oposiciones por no facilitar los criterios de evaluación a los opositores antes de realizar las pruebas.