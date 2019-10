Depixs, el Tinder creado en Ciutat

"En Palma nos conocemos todos", como se suele decir. Por eso, la privacidad es una de las razones que han llevado a numerosos usuarios a elegir Depixs, la nueva 'app' ideada por el palmesano Charles Benet y que en dos semanas de vida ha logrado un millar de registros. La otra singularidad que tiene, dar prioridad a las charlas, hace que quienes buscan pareja se sientan "valorados" por quienes son, no por su imagen

La idea surgió al ver que Tinder y las demás aplicaciones móviles para buscar pareja se basan en el físico. La foto determina si eliges o rechazas a una u otra persona. El aspecto es lo que cuenta para empezar a chatear, una selección que al palmesano Charles Benet no le gustaba nada. "Este tipo de aplicaciones deshumanizan a los usuarios, los categorizan por la imagen que muestran y encima les hacen perder la privacidad, porque son accesibles a todo el mundo", describe. Se le ocurrió ofrecer lo contrario, una app con fotografías pixeladas y que fuesen adquiriendo nitidez poco a poco a medida que la relación digital iba avanzando.

"Quería volver a la magia de ir conociendo a alguien de forma paulatina, sin pensar en el físico, sino con sensibilidad y ganas de conversar para saber más de esa persona", resume. Mientras Benet veía a sus amigos "divirtiéndose diciendo sí o no a las chicas, como un juego frívolo", él no paraba de dar vueltas a su idea con la ayuda de su novia, Carmen Calonge, a quien conoció en el colegio al que iban, el Luis Vives. "Nunca he sido de usar app", bromea. Se marchó a estudiar a Estados Unidos y allí se gestó hace tres años el germen de Depixs, que el pasado lunes 14 vio la luz como "la única app de citas donde la conversación toma el control", reza el eslogan.

Su fundador ha trasladado a las nuevas tecnologías la expresión que afirma que la belleza está en el interior y en solo dos semanas la respuesta ha sido todo un éxito: Alrededor de 1.000 registros con el 'empujón' de una influencer y un crecimiento diario, sin ayuda, de entre 20 y 30 usuarios, de los que medio millar son de Mallorca. "Tras la campaña de marketing, está funcionando el boca a boca. La gente quiere sentirse valorada y con esta plataforma ven que no son tratados como objetos, ya que los usuarios se fijan en otras características de los demás", en palabras de Calonge, la responsable de comunicación. Tanto ella como él inciden en la privacidad, especialmente en Palma, donde "nos conocemos todos", como se suele decir.

Benet no lo tuvo nada fácil para encontrar una empresa de programación con la que desarrollar su idea. "Envié el proyecto a más de una decena en toda la isla y solo una me respondió". Hicieron muchas pruebas y versiones para crear un producto viable y hace casi un año halló un socio que finalmente le ha permitido sacar adelante la aplicación. Ahora los usuarios pueden elegir con quién iniciar una conversación –si hay interés mutuo– basándose en el perfil, el sexo, la edad y dónde vive.

La imagen se irá despixelando a medida que la charla avance. "Cuantos más mensajes recibas y más hables con la otra persona, más nitidez tendrá la foto", resume el creador. "Al llegar al 100%, ven su Instagram y su Whatsapp", pero la prueba final para saber si de verdad hay afinidad será cuando se conozcan en persona, como en los viejos tiempos.



Web Summit



La conferencia tecnológica más importante del mundo, Web Summit, ha escogido la app Depixs en la categoría de startups de jóvenes promesas, por lo que Charles Benet presentará su aplicación móvil del 4 al 7 de noviembre en Lisboa. Puede ser su consagración, ya que allí estarán los fundadores y CEO de compañías tan destacadas como Microsoft, Google, Amazon, Huawei, Samsung, Canvas y Wikipedia. Entre ellos, la app nacida en Palma.