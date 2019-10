Amadip renuncia a su cafetería en Can Balaguer

Amadip Esment Fundació no continuará con el Cafè Can Balaguer, un espacio que inauguró el año pasado y que ahora le es inviable mantener. La entidad y el ayuntamiento de Palma confirmaron ayer que negocian la rescisión del contrato.

El pasado año, el Ayuntamiento adjudicó el servicio de cafetería en Can Balaguer a Amadip Esment a cambio de un canon de 25.200 euros anuales, unas condiciones que no han resultado viables para la fundación, tal como ha hecho saber a Cort. Desde la Fundación se aseguró ayer que, con esta decisión, no peligra ningún puesto de trabajo, ya que los camareros serán recolocados en otros locales.

Amadip Esment, que trabaja con personas con necesidades de apoyo, inauguraba en junio de 2018 este proyecto, después de la rehabilitación del histórico edificio de la calle Unió que llevó a cabo el Ayuntamiento. La cafetería se instaló en parte del patio del casal y en este tiempo ha acogido diversos actos culturales.

Las características de Can Balaguer han condicionado desde un principio el servicio en esta cafetería, que se enfocó a ensaladas, cremas, tentempiés y bocadillos, además de los desayunos, que también se ofrecen en los otros locales de la Fundación: Pes de sa Palla, Palmanova y el Bar de l'Escola, en Son Rullan. El horario del Cafè Can Balaguer es el mismo que el de visita del casal, de martes a sábado, de 10 de la mañana a siete de la tarde, y los domingos, de 11 de la mañana a dos de la tarde.