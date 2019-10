Adjudicada la retirada y el desguace de los vehículos de Son Toells

Tras quedar desierta la contratación el pasado mes de abril, la junta de gobierno celebrada este miércoles aprobó la adjudicación de la retirada de los vehículos considerados como residuos sólidos urbanos del depósito de son Toells para su descontaminación y desguace a la empresa Hiermar S. L por un importe de 144.340 euros. El contrato tiene una duración de dos años prorrogable otros dos.

Pese a que sobre estas instalaciones municipales pesa la suspensión de la actividad ordenada por la conselleria de Medio Ambiente como medida cautelar, por lo que no pueden entrar más vehículos a este depósito hasta que sus instalaciones no se hayan adaptado a la normativa medioambiental, la orden no afecta a la salida.

En el contrato se prevé, además, que la empresa abonará al Ayuntamiento 73,50 euros por vehículo que se lleve para su desguace y descontaminación, además de que debe hacerse cargo de la tramitación de la baja administrativa de los vehículos declarados como chatarra.

Paralelamente a esta concesión, la concejala de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, manifestó que su departamento ya tiene ultimado el proyecto para adecuar Son Toells a las exigencias medioambientales, aunque aún no se ha cerrado definitivamente el coste del proyecto. Entre otras cuestiones, se debe determinar aún qué superficie de los 26.000 metros cuadrados que tiene la finca se acondicionará finalmente como depósito.

Mientras Son Toells no pueda recibir más vehículos, se prevé que los coches que retire la grúa por infringir algún precepto del Código de Circulación u otras circunstancias se sigan llevando, como hasta ahora, al estacionamiento de sa Riera.

Por contra, los que estén abandonados en la calle y tengan la consideración de residuo sólido urbanos, serán retirados directamente de la vía pública por la empresa adjudicataria para su desguace, por lo que ya no se necesitará un espacio para su depósito.



En busca de alternativas



Para el resto de vehículos (los robados o los que ahora eran llevados a Son Toells por orden judicial, por ejemplo) se están barajando distintas posibilidades en el caso de que sea necesario despejar la superficie que ahora ocupan para ejecutar las obras.

El teniente de alcalde de Participación ciudadana y portavoz municipal, Alberto Jarabo, manifestó que los servicios jurídicos municipales siguen estudiando si presentan o no recurso contra la orden de cese de actividad dictada por la conselleria.

Igualmente, analizan la querella anunciada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, contra tres empresas de desguace por haber actuado presuntamente de "mala fe" y "en contra de los intereses generales" al denunciar ante la fiscalía que en una subasta de vehículos depositados en Son Toells realizada este mes de octubre se habían incluido coches robados y otros que estaban aún dados de alta en Tráfico, obviando que el procedimiento incluía únicamente la adquisición de vehículos considerados chatarra para su descontaminación y desguace.