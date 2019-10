Los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga también están enfermos

Los 26 ejemplares del árbol bellasombra sembrados en la plaza Llorenç Villalonga también están enfermos. Desde hace unos años, los técnicos del departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Palma los vigilan de cerca con el fin de comprobar su evolución y, lo más importante, evitar cualquier peligro sobre las personas que circulen por la plaza. De hecho, si bien desde este departamento se indica que se desconoce a ciencia cierta la causa o las causas de la dolencia que afecta a los también llamados ombús, se sabe que estos árboles "responden mal a las talas".

Si bien en la plaza Llorenç Villalonga no se ha tenido que adoptar aún ninguna decisión drástica, el año pasado se tuvo que proceder a la tala de un ejemplar situado en el Jonquet.

Desde hace años Parques y Jardines adoptó el criterio de no sembrar más ejemplares en jardines, parques ni calles de la ciudad.

Con el fin de controlar en la medida de lo posible la evolución de estos ejemplares los técnicos municipales realizan cada tres meses una inspección sobre su estado de salud en lugar de la anual que se realiza habitualmente. Si bien no se sabe a ciencia cierta desde cuándo estos árboles de origen tropical ocupan la explanada de esta plaza dedicada con anterioridad a Francisco Pizarro, se considera que se trata de unos ejemplares cuya edad, al igual que el de la plaza de la Reina que tuvo que ser abatido, roza los cien años.

Al tratarse de árboles situados en alineación y no de ejemplares aislados como el de la plaza de la Reina, no están incluidos en el catálogo de Árboles Singulares de les Illes Balears, aunque sí son considerados de "interés local". Por ello, su cuidado depende exclusivamente del departamento de Parques y Jardines y no de la conselleria de Medio Ambiente.

En el catálogo realizado en 1997 por parte de este departamento, en el que se detalla uno por uno las situación de los ejemplares considerados de interés local, el estado de los troncos, las ramas y las hojas de los 26 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga se consideraba como "bueno" y su estado vegetativo general era calificado de "vigoroso".