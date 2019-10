Los jardines de Marivent se quedan temporalmente sin una de las esculturas de Miró

Los jardines de Marivent se han quedado de forma temporal sin una de las esculturas del artista Joan Miró cedidas por su familia para disfrute gratuito del público. La obra en bronce Le Pèlerin, que data de 1972, fue retirada recientemente para proceder a su restauración, tal como han informado desde Successió Miró, la entidad que administra los derechos de las obras del artista internacional, que residió en Mallorca durante la última etapa de su vida.

El resto de las 12 esculturas de bronce cedidas cuando una parte de los jardines se abrió a la ciudadanía se pueden seguir visitando. Se trata de piezas en las que Miró trabajó entre 1969 y 1981 y que están cuidadosamente repartidas por los más de 9.000 metros cuadrados de acceso público.

Suponen un atractivo añadido al tratarse de una aportación de "un artista de la vanguardia del siglo XX", que no ofrecen ningunos jardines de casas reales europeas, tal como destacó el nieto, Joan Punyet Miró, durante la presentación de la nueva zona verde pública antes de su apertura el 2 de mayo de 2017.

Las esculturas se encontraban anteriormente en jardines y domicilios de familiares del artista catalán y la colección está compuesta por Le Pèlerin, Personnage (de dos metros de altura y expuesta en muestras internacionales), Tete et oiseau, tres obras denominadas Projet pour un Monument, Femme et oiseaux, Conque, Homme et femme, Tete de bélier y dos con el nombre de Figure.