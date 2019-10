Adiós a la bellasombra de la plaza de la Reina

La bellasombra de la plaza de la Reina no ha podido superar la infección bacteriana detectada en 2018 que le ha corroido por dentro. Este ejemplar centenario incluido desde 2003 en el Catálogo de Árboles Singulares de les Illes Balears y considerado como de interés local a nivel municipal, no ha superado la fractura del jueves de esta semana, que lo partió en dos afectando a uno de los vehículos aparcados en sus inmediaciones. Una vez realizadas las primeras tareas de limpieza y desbroce por parte de los bomberos, los técnicos de Medio Ambiente del Govern y de Parques y Jardines de Cort, concluyeron ayer que no tiene posibilidades de sobrevivir. Por ello, se va a proceder por parte del Govern a la descatalogación de este ejemplar que, tal como se contempla en la fotografía de Joan Llompart (Torrelló), lucía en todo su esplendor en los años 70. Por suerte, este no es el único ejemplar existente en Palma, de este árbol también llamado ombú, puesto que en la plaza Llorenç Villalonga permanecen una veintena de especímenes que datan de la misma época que el de la plaza de la Reina.



Cuatro candidatos a jefe

Finalmente, son cuatro las personas que aspiran a ocupar el cargo de jefe de la Policía Local de Palma, que deja vacante a finales de año el actual responsable Josep Palauzié, quien tiene previsto regresar a su plaza de Girona. Dos de los aspirantes actualmente son comisarios del cuerpo. Se trata de Joan Mut y Antoni Morey. A estos dos candidatos se añade el actual intendente jefe de la Policía Local de Castellón y un comisario de los Mossos d'Esquadra de Cataluña. La plaza de jefe policial es de libre designación, aunque el equipo de gobierno no puede escoger a cualquiera, sino que debe hacerlo entre los aspirantes que se presentan a ocuparla y que cumplen con todos los requisitos exigidos en la convocatoria.