Hla: "Siempre hemos buscado un acuerdo con el sector para limitar los cruceros"

El alcalde de Palma, José Hila, ha asegurado que el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, no ha dicho nada que no se supieara sobre la limitaciónde cruceros y "que no hayamos afirmado tanto Cort como el Govern como la Autoridad Portuaria de Baleres" en el sentido de que, por ley, no se puede limitar el número de de escalas y de este tipo de buques en el puerto.

La primera autoridad municipal ha asegurado que las tres administraciones "siempre hemos buscado el acuerdo con el sector". Recuerda que así se lo hicieron saber a las principales navieras que operan en Palma en el transcurso de la reunión mantenida el pasado mes de septiembre en Hamburgo.

Dicho lo anterior, Hila ha recordado asimismo que la Autoridad Portuaria "dispone de numerosos recursos y puede adoptar iniciativas para favorecer o penalizar un tipo de actividad portuaria o no". Entre las distintas posibilidades ha señalado el incremento de tasas portuarias.

El alcalde ha insistido en que quien debe liderar el acuerdo y las conversaciones con las navieras es la conselleria de Turismo del Govern, desautorizando de esta forma las declaraciones de la concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, quien aseguró el pasado martes que tomará la iniciativa y convocará a la comisión integrada por las tres administraciones y les propondrá que acuerden una moratoria en la contratación como primer paso para que el número de escalas previstas más allá de 2022 no se incrementen.

El los pactos de gobernabilidad de Cort suscritos por el PSIB-PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos, no se habla para nada de la limitación del número de escalas, sino que su punto 114 se indica que se acordarán "parámetros de sostenibilidad humana y ambiental a los cruceros que llegan a la ciudad de Palma"