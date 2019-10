Hila critica la "sobreactuación" de los adjudicatarios de la subasta de Son Toells

El alcalde de Palma, José Hila, ha manifestado su sorpresa esta mañana por lo que ha calificado "sobreactuación" por parte de las tres empresas que se adjudicaron el jueves de la semana pasada más de 400 vehículos depositados en Son Toells para su desguace.

"Lo normal" ha manifestado el alcalde, es que si alguna persona o empresa no está de acuerdo con algún procedimiento de contratación, como es el caso, es que "presenten un recurso contencioso administrativo y que el Ayuntamiento les conteste". Por el contrario, los tres empresarios que se hicieron con la subasta han anunciado que van a presentar esta mañana una denuncia ente la fiscalía, ya que unos 60 vehículos de los de los más de 400 no están dados de baja en Tráfico o han sido robados, entre otras situaciones administrativas.

El alcalde ha indicado que en el Ayuntamiento "no somos infalibles" y "nos podemos equivocar" porque cada día "se realizan numerosos procedimientos de adudicación del contrato". Por ello los ciudadanos disponen en todos ellos de la posibiladad de recurrir y el Ayuntamiento revisa sus actos.

En este caso concreto, Hila ha insistido en que se han realizado todos los trámites adminstravtivos necesarios para poder subastar estos vehículos depositados desde hace años en Son Toells, aunque ha insistido en que puede que "haya algún error en algún caso concreto".

La primera aurtoridad municipal ha ha indicado asimismo que no se está realizando ninguna investigación policial sobre el listado de la subasta, sino que "lo que hay es una comprobación administrativa vehículo a vehículo de su situación".

Por el momento, no se ha decidido suspender los resultados de la subasta, tal comosolicitan los adjudicatarios. Según el alcalde disponen de 10 días para hacer efectivo el pago estipulado y si no lo hacen, el lote pasará al segundo licitador y, en caso de que no lo haya o no lo quiera, podría declararse desierta. En este momento sería cuando se iniciaría de nuevo el procedimiento.