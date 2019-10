Vox recrimina al equipo de gobierno que esté todo el día "tuiteando"

"Qué se puede esperar de un equipo de gobierno que está todo el día a golpe de 'tuit' en vez de ocuparse de los ciudadanos" y en el que concejales como Sonia Vivas publican en sus redes "cosas tan edificantes como: viva el santo coño insumiso", se preguntó ayer el portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll.

Coll considera asimismo que tras los primeros cien días de José Hila al frente de Cort ya ha podido comprobar su talante y considera que "no es propio del de un alcalde" ya que "en el pasado pleno, y ante todos los ciudadanos interrumpió con insistencia al concejal popular Julio Martínez mientras este estaba en el uso de la palabra porque no le gustaba lo que le recriminaba". Asimismo, según el portavoz del grupo ultraconservador, "el Pacte no trabaja, ignora a la oposición, nos ningunea, no permite que se nos escuche y, además, nos oculta información y no permite que nos expliquen cómo funcionan las concejalías".